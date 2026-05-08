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Biennale di Venezia, chiusura "anti-Israele" di alcuni Padiglioni nazionali

Cronaca
©Ansa

Il canale Telegram Global Project annuncia la "protesta in corso contro la presenza del Padiglione israeliano e il genocidio ancora in corso in Palestina". Finora l'elenco comprende Austria, Belgio, Egitto, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia, Finlandia, Olanda, Irlanda, Qatar, Malta, Cipro, Ecuador, Regno Unito e Arti Applicate

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Una ventina di padiglioni nazionali della Biennale di Venezia sono chiusi oggi per protesta contro Israele. Finora l'elenco comprende Austria, Belgio, Egitto, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia, Finlandia, Olanda, Irlanda, Qatar, Malta, Cipro, Ecuador, Regno Unito e Arti Applicate, ma la lista è in aggiornamento. Lo annuncia il canale Telegram Global Project: "Decine di padiglioni ed esposizioni della Biennale di Venezia rimangono chiusi per lo sciopero di lavoratrici e lavoratori della cultura contro la presenza del Padiglione israeliano e il genocidio ancora in corso in Palestina". La mobilitazione, definita "senza precedenti", è promossa, tra gli altri, dal collettivo Anga - Art Not Genocide Alliance.

Nel pomeriggio corteo pro-Pal

"Questo pomeriggio alle 16.30 è previsto il corteo che da Via Garibaldi punterà a raggiungere il padiglione israeliano all'Arsenale, contro il genocidio e la militarizzazione dell'economia, per i diritti di lavoratrici e lavoratori e in solidarietà con gli attivisti della Global Sumud Flotilla Thiago e Saif, detenuti ora in Israele" ricorda sempre il canale Telegram Global Project. 

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