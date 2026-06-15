Iran: "L'accordo con gli Usa mette fine immediatamente alla guerra"

L'Iran conferma la finalizzazione dell'accordo che "pone fine alla guerra". Il viceministro degli Esteri, Kazem Ghribabadi ha dichiarato che a partire da stasera verrà annunciata la fine immediata e definitiva della guerra e delle operazioni militari su più fronti, incluso il Libano. Ha aggiunto che i negoziati per un accordo definitivo tra Teheran e Washington si svolgeranno nell'arco di 60 giorni. Crolla il prezzo del petrolio

Il viceministro degli Esteri iraniano Kazem Gharibabadi ha dichiarato che a partire da stasera viene annunciata la fine immediata e definitiva della guerra e delle operazioni militari su più fronti, incluso il Libano. Gharibabadi ha dichiarato che gli impegni assunti da Teheran nell'ambito del nuovo accordo con gli Stati Uniti entreranno in vigore a partire da venerdì. Dopo la conferma dell'accordo, Gharibabadi ha dichiarato che i negoziati per un accordo definitivo proseguiranno per 60 giorni e si concentreranno principalmente sulla revoca delle sanzioni. Ha aggiunto che l'Iran passerà alla fase successiva dei negoziati solo dopo lo scongelamento dei suoi beni, la fine del blocco imposto dagli Stati Uniti e la conclusione formale della guerra.

Traffico a Hormuz regolato da Iran e Oman

L'agenzia di stampa iraniana Fars News riferisce che è stato deciso che il traffico marittimo attraverso il Golfo Persico e lo Stretto di Hormuz sarà regolato dall'Iran in coordinamento con l'Oman.

Il testo dopo la firma

Il "testo del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran verrà reso pubblico dopo la cerimonia di firma ufficiale", ha dichiarato il viceministro degli Esteri iraniano, Kazem Gharibabadi.