Groenlandia, il governo: inaccettabile desiderio Usa di controllarci

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Groenlandia, il governo di Nuuk: "Inaccettabile desiderio Usa di controllare territorio"

Mondo
©Getty

Una nota ufficiale per rispondere alle mire di Trump: "L'isola, come parte del Commonwealth danese, è membro della Nato e la sua difesa deve quindi essere effettuata attraverso l'Alleanza Atlantica"

ascolta articolo

Il rafforzamento della sicurezza della Groenlandia va portato avanti nel quadro della Nato. Lo ha dichiarato il governo dell'isola artica in una nota, che risponde alle affermazioni del presidente Usa, Donald Trump, determinato ad appropriarsi della Groenlandia "in un modo o nell'altro" (qui tutti i fronti aperti di Trump). La nota del governo di Nuuk aggiunge poi: "Tutti gli stati membri della Nato, compresi gli Stati Uniti, hanno un interesse comune nella difesa della Groenlandia e la coalizione di governo in Groenlandia collaborerà quindi con la Danimarca per garantire che il dialogo e lo sviluppo della difesa in Groenlandia avvengano nel quadro della cooperazione con la Nato. Il governo di Nuuk, conclude il comunicato, "ritiene che la Groenlandia farà sempre parte dell'alleanza di difesa occidentale".

La nota del governo

Il comunicato, arriva in risposta agli ultimi commenti del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, determinato ad appropriarsi della grande isola artica "con le buone o con le cattive". La nota sottolinea che Nuuk "non può accettare in nessuna circostanza" il desiderio di Washington di annettere la Groenlandia che "come parte del Commonwealth danese, è un membro della Nato e la difesa della Groenlandia deve quindi essere effettuata attraverso la Nato". "Sulla base della dichiarazione molto positiva dei sei stati membri della Nato, il governo della Groenlandia intensificherà i suoi sforzi per garantire che la difesa della Groenlandia avvenga sotto gli auspici della Nato", prosegue la nota dell'esecutivo di Nuuk.

Approfondimento

Trump: potremmo dover scegliere tra la Groenlandia e la NATO

Mondo: Ultime notizie

Venezuela, Trentini e Burlò liberi. Trump: "Pronto a vedere Rodriguez"

live Mondo

"L'aereo con Trentini e Burlò tra stanotte e domani rientrerà" in Italia. Lo ha detto il ministro...

Guerra Ucraina, droni russi su Kiev. Feriti a Odessa e Semenivka. LIVE

live Mondo

Prosegue l'attacco russo condotto con droni, nella notte, contro edifici della capitale ucraina:...

Iran, Parlamento europeo vieta l'ingresso ai diplomatici di Teheran

live Mondo

Lo ha annunciato via social la presidente dell'Eurocamera, Roberta Metsola, sottolineando che la...

Mark Ruffalo e la spilla "Be Good" ai Golden Globes: cosa significa

Mondo

Il popolare attore americano ha voluto testimoniare la sua indignazione per i fatti accaduti di...

Groenlandia, il governo: inaccettabile desiderio Usa di controllarci

Mondo

Una nota ufficiale per rispondere alle mire di Trump: "L'isola, come parte del Commonwealth...

Mondo: I più letti