Groenlandia, il governo: inaccettabile desiderio Usa di controllarci

Una nota ufficiale per rispondere alle mire di Trump: "L'isola, come parte del Commonwealth danese, è membro della Nato e la sua difesa deve quindi essere effettuata attraverso l'Alleanza Atlantica"

Il rafforzamento della sicurezza della Groenlandia va portato avanti nel quadro della Nato. Lo ha dichiarato il governo dell'isola artica in una nota, che risponde alle affermazioni del presidente Usa, Donald Trump, determinato ad appropriarsi della Groenlandia "in un modo o nell'altro" (qui tutti i fronti aperti di Trump). La nota del governo di Nuuk aggiunge poi: "Tutti gli stati membri della Nato, compresi gli Stati Uniti, hanno un interesse comune nella difesa della Groenlandia e la coalizione di governo in Groenlandia collaborerà quindi con la Danimarca per garantire che il dialogo e lo sviluppo della difesa in Groenlandia avvengano nel quadro della cooperazione con la Nato. Il governo di Nuuk, conclude il comunicato, "ritiene che la Groenlandia farà sempre parte dell'alleanza di difesa occidentale".