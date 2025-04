Ucraina, 600 soldati Nord Corea morti. Trump: "Putin vuole pace". LIVE

Il presidente Donald Trump ha affermato di aver maggiore facilità nel trattare col presidente russo Vladimir Putin rispetto all'omologo ucraino Volodymyr Zelensky. "Per me è più facile avere a che fare con Putin che con Zelensky", ha detto Trump in un'intervista al noto commentatore americano Glenn Beck, rilanciata dall'agenzia russa Ria Novosti. In merito a Putin, il presidente Usa ha assicurato che "penso che sia pronto a fare un accordo, e direi che è ancora più facile trattare con lui che con Zelensky", ha sottolineato Trump. Infine, è tornato a criticare il leader di Kiev per aver "iniziato a urlare" alla Casa Bianca durante la sua visita, lo scorso 28 febbraio, facendo saltare l'atteso accordo sulle cosiddette terre rare.