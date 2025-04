Guerra Ucraina-Russia, “offerta finale” di Trump per accordo di pace

Introduzione

Gli Stati Uniti hanno proposto il loro riconoscimento della Crimea come parte della Russia, il riconoscimento non ufficiale del controllo russo su quasi tutte le aree occupate dall'invasione del 2022 e il congelamento delle linee di combattimento al fronte per raggiungere un accordo di pace fra Russia e Ucraina (LO SPECIALE SULLA GUERRA - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). Secondo il Washington Post, che cita alcune fonti, la proposta include anche una possibile rimozione delle sanzioni alla Russia in una futura intesa. Washington si aspetta oggi la risposta da parte di Kiev, riporta Axios. Nei giorni scorsi Donald Trump ha parlato di “buone chance di accordo in settimana”.