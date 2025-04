Conclave, cardinali: sarà breve. Due elettori danno forfait: sono 133

Mentre si mettono a punto gli ultimi dettagli, cambia il numero di elettori che entreranno nella Cappella Sistina per decidere il successore di Papa Francesco: saranno 133 e non 135, dopo la rinuncia di due cardinali per motivi di salute. Diversi porporati, intanto, si sono detti convinti che il nome del Pontefice uscirà in tempi brevi. Il via al Conclave il 7 maggio alle 16.30, con il giuramento prima dell'“extra omnes” ascolta articolo

Diversi cardinali sono d’accordo: il Conclave che inizierà il prossimo 7 maggio ed eleggerà il successore di Papa Francesco “sarà breve”. “Due o tre giorni", ha detto il cardinale di Baghdad Louis Raphael Sako. “Non credo che sarà un Conclave lungo", gli ha fatto eco in un'intervista a La Repubblica il cardinale francese Jean-Paul Vesco, arcivescovo di Algeri. Intanto, mentre si mettono a punto gli ultimi dettagli, cambia il numero di elettori che entreranno nella Cappella Sistina: saranno 133 e non 135, dopo il forfait di due cardinali per motivi di salute (I NUMERI DEL CONCLAVE).

Le convocazioni Nelle scorse ore l'Ufficio delle Celebrazioni liturgiche pontificie ha diffuso gli avvisi e le convocazioni per il giuramento degli officiali e addetti al Conclave, che sarà lunedì 5 maggio alle 17.30 nella Cappella Paolina. Poi, mercoledì 7 maggio alle 10 nella Basilica di San Pietro, ci sarà la messa "Pro eligendo Pontifice", presieduta dal cardinale decano Giovanni Battista Re. Nel pomeriggio del 7 maggio, alle 16.30, l'ingresso degli elettori in Conclave e il giuramento per l'elezione del Papa, prima dell'“extra omnes” dalla Sistina e della prima votazione. Se servirà, le votazioni continueranno nei giorni successivi al ritmo di quattro al giorno (due la mattina e due il pomeriggio), sempre con la maggioranza dei due terzi perché sia valida l'elezione. Vedi anche Conclave, chi sono i cardinali papabili: i nomi per il dopo Francesco

Gli elettori sono 133 e non 135 Al momento, gli elettori che entreranno nella Sistina sono 133 anziché 135: il direttore della Sala stampa vaticana Matteo Bruni ha comunicato che due cardinali elettori non verranno al Conclave per motivi di salute. Non ha fatto nomi, ma uno è il cardinale di Valencia Antonio Canizares Llovera, mentre non c'è certezza per il secondo visto che il cardinale Vinko Puljic, in un primo momento dato come assente, ha poi avuto il via libera dei medici. Il quorum per l'elezione del nuovo Papa scende quindi dai 90 voti previsti a 89, cioè "almeno la maggioranza dei due terzi". Alla sesta congregazione generale nell'Aula del Sinodo, ieri, hanno preso parte 183 cardinali, dei quali oltre 120 elettori. Altri porporati arriveranno a Roma nei prossimi giorni. La congregazione ha registrato anche la rinuncia del cardinale Angelo Becciu, che dopo giorni di braccio di ferro ha scelto di adeguarsi alla decisione di Papa Bergoglio di privarlo dei diritti del cardinalato, che risale al settembre 2020, togliendo così il Sacro Collegio da un grave imbarazzo. "Pur rimanendo convinto della mia innocenza", ha dichiarato il porporato sardo. Vedi anche Conclave, perché e come i pontefici cambiano il loro nome