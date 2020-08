1/10

Lo scienziato svizzero Koni Steffen è morto mentre si trovava allo Swiss Camp, il campo scientifico remoto situato sulla calotta glaciale in Groenlandia. Di lui si sono perse le tracce: ufficialmente è disperso, ma probabilmente ha perso la vita cadendo in un crepaccio. Sky Tg24 lo stava seguendo per girare con lui un documentario ed è riuscita ad arrivare nel luogo in cui c’è stato l’incidente: ecco le immagini prese con un drone e dall’inviato Daniele Moretti

Groenlandia, morto lo scienziato svizzero Koni Steffen