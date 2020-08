Morto in un incidente uno dei più importanti esperti di cambiamenti climatici del mondo. Le telecamere di Sky TG24 lo stavano seguendo per girare un documentario con lui

Lo scienziato svizzero Koni Steffen, uno dei massimi esperti mondiali sul climate change, è morto cadendo in un crepaccio della calotta glaciale in Groenlandia. Sky TG24 lo stava seguendo per girare con lui un documentario ed è riuscita ad arrivare al campo remoto dove Steffen ha perso la vita.