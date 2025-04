Frammento di lettera rivela che Shakespeare non abbandonò la moglie Anne Hathaway

Secondo quanto pubblicato dal quotidiano londinese The Guardian, un frammento di lettera del XVII secolo potrebbe cambiare radicalmente la narrazione sul matrimonio tra William Shakespeare e Anne Hathaway. Per secoli si è creduto che il rapporto tra i due coniugi fosse tutt’altro che felice: lui si trasferì a Londra per dedicarsi al teatro, lasciandola a Stratford-upon-Avon, e nel suo testamento le riservò solo il "secondo miglior letto", spesso citato come simbolo di un'unione fredda e distante. Secondo Matthew Steggle, docente di letteratura inglese del primo periodo moderno all'Università di Bristol, il documento suggerisce che Anne Hathaway visse a Londra con suo marito e fu coinvolta nella gestione di affari comuni.

La residenza dei coniugi a Londra

Il frammento, indirizzato a "Good Mrs Shakspaire", si riferisce alla morte di un certo "Mr. Butts" e al figlio John, rimasto orfano. Si legge che "Mr Shakspaire" custodiva una somma di denaro in fiducia per i figli del defunto, e che la signora Shakespeare poteva avere accesso diretto ai fondi. La lettera chiede infatti a lei, non a suo marito, di saldare un debito, proprio come fa il personaggio di Adriana ne "La commedia degli errori". Il professor Steggle ha commentato come si tratti di “un cambiamento radicale. Per almeno due secoli si è pensato che Anne fosse rimasta a Stratford tutta la vita e che forse non abbia mai nemmeno messo piede a Londra". Nella lettera viene esplicitamente indicata la residenza dei coniugi, situata a “Trinity Lane" oggi conosciuta come Little Trinity Lane nella City di Londra. Questo va nella direzione opposta alla narrativa sul matrimonio tra Shakespeare e Hathaway, e dimostra come i due condividessero una residenza nella capitale. Il frammento è stato scoperto casualmente nel 1978, conservato all'interno della rilegatura di un libro nella biblioteca della cattedrale di Hereford. Nessuno, fino ad ora, era riuscito a collegarne i nomi e i luoghi. L'autenticità e l'importanza del documento sono inoltre surrogate dal fatto che il volume in questione è una copia del 1608 di Johannes Piscator, stampata da Richard Field, vicino di casa di Shakespeare a Stratford e suo primo tipografo.