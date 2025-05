Francia, condannato a 20 anni medico chirurgo pedofilo: 299 le vittime

I crimini contestati si sono verificati tra il 1989 e il 2014, durante l’esercizio della professione medica in diversi ospedali del Paese. Secondo gli atti d’accusa, Le Scouarnec avrebbe approfittato del suo ruolo per commettere abusi sistematici su pazienti, molti dei quali erano bambini ascolta articolo

Dopo tre mesi di processo davanti alla corte criminale di Morbihan, la giustizia francese ha condannato oggi Joel Le Scouarnec, 74 anni, a vent’anni di carcere. L’ex medico chirurgo è stato riconosciuto colpevole di stupro e violenze sessuali ai danni di 299 persone, la maggior parte delle quali erano minorenni tra il 1989 e il 2014. Impassibile mentre ascoltava il giudice Aude Burési pronunciare il verdetto - che si è basato anche sul fatto che le vittime erano malate, vulnerabili e sedate - il medico aveva ammesso la propria colpa a marzo.

Era già in carcere dal 2020 per violenze su 4 minori Le Scouarnec è stato definito il pedofilo di Francia con il maggior numero di vittime. Al momento della sentenza era già in carcere, dopo esser stato condannato nel 2020 a 15 anni per aver violentato e aggredito sessualmente quattro minori, tra cui due sue nipoti. "Vent'anni sono pochi rispetto al numero di vittime di questo processo. È ora che la legge cambi per poter avere pene più appropriate", ha affermato Francesca Satta, avvocato di alcune delle vittime. Dall'inizio del processo in Bretagna alla fine di febbraio, decine di vittime hanno testimoniato, raccontando alla corte come gli abusi subiti da bambini abbiano condizionato le loro vite. A marzo, durante una seduta a porte chiuse, Le Scouarnec ha ammesso di aver abusato sessualmente di tutte le 299 vittime, molte delle quali mentre erano sotto anestesia o si stavano risvegliando dopo un'operazione.

Incastrato dai suoi stessi diari Il medico teneva dei diari in cui descriveva le aggressioni con dovizia di particolari, il che ha consentito alla polizia di rintracciare le sue vittime, molte delle quali non ricordavano nulla degli abusi subiti mentre erano affidate alle cure di Le Scouarnec. Oltre i diari, le autorità hanno trovato in possesso dell'uomo circa 300.000 immagini di stupri su minori. L'ex chirurgo, che scriveva nei suoi appunti di essere "molto felice" di essere un "pedofilo", ha sostenuto tuttavia di ricordare poco di ciò che ha fatto.