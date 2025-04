Pedopornografia, 4 arresti e 15 indagati in tutta Italia

L'operazione, chiamata "Stream" è stata condotta dagli investigatori della Polizia di Stato del Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia online coordinati dalla sezione fasce deboli della Procura di Napoli. 4 persone arrestate e 15 indagati per detenzione di materiale pedopornografico. Sequestrati numerosi wallet di criptovalute e dispositivi informatici con decine di migliaia di file illegali

Gli investigatori della Polizia di Stato del Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia online nelle indagini sono stati affiancati dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Napoli, sotto stretto coordinamento investigativo della IV Sezione della Procura della Repubblica di Napoli (reati contro le fasce deboli della popolazione, procuratore aggiunto Raffaello Falcone). Disposte anche perquisizioni personali locali ed informatiche su tutto il territorio nazionale, eseguite dai Centri Operativi Sicurezza Cibernetica di numerose regioni d'Italia, in particolare della Lombardia, Lazio, Piemonte, Toscana, Emilia Romagna, Puglia, Veneto e Sardegna.

Piattaforma Dark web denominata "KidFlix"

La cooperazione con le autorità inquirenti tedesche, nell'ambito di una più ampia operazione coordinata da Europol, e le analisi delle blockchain, hanno consentito di identificare i soggetti che hanno effettuato diversi pagamenti in criptovaluta per accedere alla piattaforma nel Dark web denominata "KidFlix" - nome che si ispira alla nota piattaforma di contenuti on-demand Netflix - utilizzata per la riproduzione on-demand di contenuti multimediali a carattere pedopornografico raggruppati per categorie. La procura e la polizia di Monaco di Baviera hanno eseguito ieri ben 79 arresti.