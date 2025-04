Dispersa base jumper russa in Trentino dopo un lancio

Sono in corso da ieri sera le ricerche di una base jumper di nazionalità russa, non rientrata non rientrata da un salto che avrebbe dovuto fare nel primo pomeriggio da Cima alle Coste, in provincia di Dro, sul monte Brento. Le ricerche sono cominciate nella serata di ieri, coinvolgendo le squadre della Stazione Riva del Garda del Soccorso Alpino e Speleologico che hanno cominciato a perlustrare la parte alta della montagna, aiutati dalla luce della fotoelettrica dei Vigili del Fuoco che ha illuminato a giorno la parete. Da una prima ricostruzione pare che la base jumper sia salita con altre persone fino all'exit prescelto. I presenti avrebbero poi proseguito per raggiungere l'exit del Becco dell'Aquila. Non si ha nessuna notizia sul suo lancio e atterraggio.