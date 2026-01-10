Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

L'appuntamento settimanale con il quiz di SkyTg24 sui fatti degli ultimi giorni. Mettiti alla prova e scopri quanto sei informato
Al centro delle cronache l’incendio di Crans-Montana (SPECIALE), che nella notte di Capodanno ha causato la morte, tra gli altri, di sei giovanissimi italiani. Jacques e Jessica Moretti, proprietari del bar Le Constellation scenario della tragedia, sono stati sottoposti a interrogatorio (LIVE). L'uomo è uscito dal palazzo di giustizia a bordo di un cellulare della polizia cantonale.
Attenzione alta anche negli Stati Uniti, dopo l'uccisione il 7 gennaio da parte delle forze speciali dell'Ice della 37enne Renee Good, durante un controllo anti-migranti. La donna è stata colpita da tre colpi di pistola alla testa.
In Venezuela, dopo l'arresto di Maduro, nominato il presidente ad interim, che durante la cerimonia di investitura in Parlamento ha dichiarato: “Sono addolorata per il sequestro di due eroi che sono prigionieri negli Stati Uniti. Sono inoltre onorata di giurare in nome di tutti i venezuelani".
Classifiche di inizio anno. Altroconsumo ha messo in fila i supermercati e gli ipermercati più amati dagli italiani. Tra gli elementi decisivi l’ampiezza dell’offerta, i punti vendita curati e la qualità dei prodotti. Mentre il mercato immobiliare, nel corso dell’anno appena concluso, ha visto aumentare i prezzi in alcuni centri cittadini, dove gli aumenti hanno raggiunto il +7,8%.
Lo sport. La scuderia di Maranello ha annunciato sui social il nome della nuova Ferrari che prenderà parte al prossimo Mondiale di F1. La livrea della vettura che vedrà come piloti Charles Leclerc e Lewis Hamilton verrà presentata il prossimo 23 gennaio, prima dei test di fine mese a Montmelò.
Verifica quanto sei preparato sui fatti della settimana con il News Quiz di SkyTg24
Cronaca: Ultime notizie
Sisma 5.1 avvertito a Reggio Calabria, Prot. Civile: "Nessun danno"
L'epicentro, secondo quanto riporta il sito dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia,...
Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ
L'appuntamento settimanale con il quiz di SkyTg24 sui fatti degli ultimi giorni. Mettiti alla...
Ucciso e sciolto nell'acido, 30 anni fa la morte di Giuseppe Di Matteo
Il ragazzo era stato rapito il 23 novembre 1993, da un gruppo di criminali, su ordine,...
Le prime pagine dei quotidiani di oggi 10 gennaio: la rassegna stampa
Sulle prime pagine dei principali quotidiani italiani di oggi trovano spazio le tensioni tra il...
Sciopero trasporti 9 e 10 gennaio, oggi disagi per i treni
Giornate nere per i trasporti. Ieri, venerdì 9 gennaio, si sono fermati Easyjet, Vueling e...