Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Al centro delle cronache l’incendio di Crans-Montana (SPECIALE), che nella notte di Capodanno ha causato la morte, tra gli altri, di sei giovanissimi italiani. Jacques e Jessica Moretti, proprietari del bar Le Constellation scenario della tragedia, sono stati sottoposti a interrogatorio (LIVE). L'uomo è uscito dal palazzo di giustizia a bordo di un cellulare della polizia cantonale.

Attenzione alta anche negli Stati Uniti, dopo l'uccisione il 7 gennaio da parte delle forze speciali dell'Ice della 37enne Renee Good, durante un controllo anti-migranti. La donna è stata colpita da tre colpi di pistola alla testa.

In Venezuela, dopo l'arresto di Maduro, nominato il presidente ad interim, che durante la cerimonia di investitura in Parlamento ha dichiarato: “Sono addolorata per il sequestro di due eroi che sono prigionieri negli Stati Uniti. Sono inoltre onorata di giurare in nome di tutti i venezuelani".



Classifiche di inizio anno. Altroconsumo ha messo in fila i supermercati e gli ipermercati più amati dagli italiani. Tra gli elementi decisivi l’ampiezza dell’offerta, i punti vendita curati e la qualità dei prodotti. Mentre il mercato immobiliare, nel corso dell’anno appena concluso, ha visto aumentare i prezzi in alcuni centri cittadini, dove gli aumenti hanno raggiunto il +7,8%.

Lo sport. La scuderia di Maranello ha annunciato sui social il nome della nuova Ferrari che prenderà parte al prossimo Mondiale di F1. La livrea della vettura che vedrà come piloti Charles Leclerc e Lewis Hamilton verrà presentata il prossimo 23 gennaio, prima dei test di fine mese a Montmelò.

