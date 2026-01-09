F1, svelato il nuovo nome della Ferrari: si chiamerà SF-26

Offerte Sky
Formula 1, svelato il nuovo nome della Ferrari: si chiamerà SF-26

"Una nuova era comincia con la SF-26", ha scritto su Instagram la scuderia del Cavallino rampante. La livrea verrà presentata il prossimo 23 gennaio, prima dei test di fine mese a Montmelò. Il debutto delle Rosse sarà a Melbourne in occasione del GP di Australia dal 6 all'8 marzo

SF-26 è il nome della Ferrari che prenderà parte al prossimo Mondiale di F1. Lo ha annunciato la scuderia di Maranello sui social: "Una nuova era comincia con la SF-26". La livrea della vettura che vedrà come piloti Charles Leclerc e Lewis Hamilton verrà presentata il prossimo 23 gennaio, prima dei test di fine mese a Montmelò. Una stagione che porterà una rivoluzione sotto il profilo del regolamento, ma anche dal punto di vista tecnico. Il debutto delle Rosse sarà a Melbourne in occasione del GP di Australia dal 6 all'8 marzo.

