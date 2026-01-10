Una forte scossa di terremoto, magnitudo 5.1, è stata avvertita alle 05:53 a Reggio Calabria, con numerose segnalazioni anche da Messina e da altre zone di Sicilia e Calabria. L'epicentro, secondo quanto riporta il sito dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è stato in mare al largo della costa ionica a una profondità di 65 chilometri.

Protezione civile: "Nessuna segnalazione di danni"

Nessuna segnalazione di danni dopo il terremoto di magnitudo 5.1 registrato a oltre 20 chilometri dalla costa ionica calabrese. Lo ha detto all'ANSA il capo del dipartimento della Protezione civile della Regione Calabria Domenico Costarella che sta seguendo le verifiche dalla Sala operativa di Catanzaro. "Nonostante la scossa sia stata in mare, e questo sicuramente ha aiutato - ha detto Costarella - ho disposto le verifiche nelle aree più vicine e non ci sono segnalazioni di danni. Ho sentito anche la commissaria dell'Asp di Reggio Calabria e anche per l'ospedale di Melito Porto Salvo non ci sono segnalazioni".