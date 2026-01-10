Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Sisma magnitudo 5.1 nello Ionio, avvertito a Reggio Calabria. Prot. Civile: "Nessun danno"

Cronaca
©Ansa

L'epicentro, secondo quanto riporta il sito dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è stato in mare al largo della costa ionica a una profondità di 65 chilometri. Protezione civile: "Nessuna segnalazione di danni". Verifiche in corso

ascolta articolo

Una forte scossa di terremoto, magnitudo 5.1, è stata avvertita alle 05:53 a Reggio Calabria, con numerose segnalazioni anche da Messina e da altre zone di Sicilia e Calabria. L'epicentro, secondo quanto riporta il sito dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è stato in mare al largo della costa ionica a una profondità di 65 chilometri. 

Protezione civile: "Nessuna segnalazione di danni"

Nessuna segnalazione di danni dopo il terremoto di magnitudo 5.1 registrato a oltre 20 chilometri dalla costa ionica calabrese. Lo ha detto all'ANSA il capo del dipartimento della Protezione civile della Regione Calabria Domenico Costarella che sta seguendo le verifiche dalla Sala operativa di Catanzaro. "Nonostante la scossa sia stata in mare, e questo sicuramente ha aiutato - ha detto Costarella - ho disposto le verifiche nelle aree più vicine e non ci sono segnalazioni di danni. Ho sentito anche la commissaria dell'Asp di Reggio Calabria e anche per l'ospedale di Melito Porto Salvo non ci sono segnalazioni". 

Cronaca: Ultime notizie

Terremoto nel Bresciano. Scossa avvertita anche a Verona e Trento

Cronaca

Registrata oggi pomeriggio alle 15.30 a 4 chilometri a ovest di Tignale, la terra ha tremato...

Aggressione omofoba a Genova, 19enne sfregiato con un coltello

Cronaca

Il giovane, insultato e colpito da quattro coetanei mentre aspettava l’autobus, ha riportato...

Caso Gintoneria, asta su bottiglie champagne sequestrate a Lacerenza

Cronaca

Vini pregiati che partono dai 100 euro a salire, fino a 2550 euro, tra cui Petrus, La Tache,...

Colle di Val d’Elsa, ragazzi con fragilità diventano guide nei musei

Cronaca

Nei musei di Colle di Val d'Elsa la fragilità diventa risorsa: persone seguite dal Centro di...

Meteo, nel weekend allerta maltempo per neve, gelo e venti di burrasca

Cronaca

Aria polare in arrivo, peggioramento meteo nel fine settimana. Vento forte al Sud, allerta mare...

Cronaca: i più letti