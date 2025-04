Licenziamento reso noto via Pec, a rischio 50 posti nel Ferrarese

Una procedura di licenziamento collettivo, annunciata con una Pec il 24 aprile, che mette a rischio una cinquantina di posti di lavoro in una azienda della logistica a San Giovanni di Ostellato, nel Ferrarese. A dare conto della vicenda - che vede il sindacato proclamare uno sciopero di tre giorni, dal 28 al 30 prossimi - è la stampa locale estense. I fatti - spiega ai quotidiani in edicola Luca Greco, segretario generale di Filt-Cgil di Ferrara - riguardano "La Petroniana, ditta che si occupa di logistica, che da anni lavora in appalto in Vsg", multinazionale americana attiva nel settore della metalmeccanica. "Ci ha comunicato di aver avviato le procedure di licenziamento collettivo per 50 persone. La ragione di questo provvedimento - osserva il sindacalista - sarebbe dovuta al fatto che Vsg ha disdettato l'appalto" intendendo internalizzare le attività della logistica sottraendole ad un affidamento esterno. Ad oggi, viene spiegato ancora, c'è solo la comunicazione della procedura di licenziamento trasmessa via Pec. A fronte di quanto accaduto sono stati proclamati tre giorni di sciopero e un presidio: per lunedì 28, evidenziano i giornali, è stato convocato un incontro online con la società e con Vsg, nella speranza, chiosa l'esponente della Filt-Cgil estense, che vi sia "un margine di trattativa perché ad oggi l'unica comunicazione formale ci riferisce che il committente americano, Vsg, toglie l'appalto, mentre Petroniana ne vorrebbe assumere solo 14 di quei lavoratori". Nel complesso sono una cinquantina i dipendenti coinvolti: una parte dei quali, 15 titolare di contratto a tempo determinato, con scadenza fissata al 30 aprile e 21 in possesso di un contratto a tempo indeterminato. Per 14 lavoratori, invece, vi sarebbero prospettive di riassunzione da parte dell'azienda emiliana. Dopo i tre giorni di sciopero se la situazione non si sbloccasse potrebbe scattare la procedura di licenziamento.