Pedopornografia online, maxioperazione in tutta Italia: 34 arresti

Oltre 100 perquisizioni e 34 arresti eseguiti in 56 città. È il risultato di una maxioperazione nazionale condotta dalla Polizia di Stato e coordinata dalla procura di Catania contro lo sfruttamento sessuale dei minori online. Secondo la Polizia postale, che ha messo in campo 500 operatori, si tratta di una tra le più vaste azioni compiute ad oggi in Italia. I dettagli della operazione saranno illustrati alle ore 10.30 in una conferenza stampa in procura.