Roma, spaccio in Curva Sud all'Olimpico: indagati 6 ultras giallorossi

A quanto accertato, la piazza di spaccio veniva allestita e gestita nei bagni della curva dei tifosi giallorossi. Gli indagati avrebbero organizzato una vera e propria filiera che, a cominciare dal trasporto della sostanza stupefacente, correva poi lungo le direttrici della consegna, della detenzione, fino alla vendita al dettaglio durante i match della As Roma all'Olimpico

Scoperta dalla polizia una piazza di spaccio all'interno della Curva Sud dello stadio Olimpico a Roma. Sono sei gli ultrà giallorossi indagati. A quanto accertato, avevano organizzato una vera e propria filiera fino alla vendita delle dosi in curva in occasione delle partite. La Digos ha notificato il decreto di fissazione interrogatorio, disposto dal gip nei confronti di tre esponenti del Gruppo Quadraro, tifosi della As Roma, che occupa la parte centrale del secondo anello della curva. Nei confronti dei tre destinatari dell'interrogatorio preventivo e di altri tre esponenti dello stesso gruppo ultras, tra cui un minorenne, sono state effettuate perquisizioni.