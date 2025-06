Delitto Garlasco, oggi inizia l’incidente probatorio. Durerà mesi

Al via questa mattina a Milano negli uffici della scientifica la nuova fase dell’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi. I risultati sul Dna e sulle impronte saranno determinanti per fare luce sul caso per cui la Procura di Pavia ha di nuovo indagato Andrea Sempio. Una schiera di esperti genetisti e dattiloscopici, alla presenza degli avvocati, si confronterà innanzitutto sulla utilizzabilità dei due profili genetici estrapolati dalle unghie della vittima già durante il processo d'appello bis nei confronti di Stasi ascolta articolo

È fissato per questa mattina l'inizio dell'incidente probatorio nell’indagine per l’omicidio di Chiara Poggi. Quello che prende il via oggi negli uffici della Questura di Milano sarà uno scontro legale che durerà mesi. Una partita che si giocherà su un terreno scientifico e il risultato su Dna e impronte sarà determinante nell'indagine sul delitto di Garlasco per cui la Procura di Pavia ha di nuovo indagato Andrea Sempio, amico del fratello della ragazza uccisa 18 anni fa. Una nuova indagine che ha aperto uno scenario diverso da quello che ha portato alla condanna definitiva a 16 anni di carcere dell'allora fidanzato della vittima, Alberto Stasi.

L'incidente probatorio Alle 10.30 in via Fatebenefratelli, dove ha sede la polizia scientifica, si troveranno Denise Albani e Domenico Marchigiani, i periti nominati dalla gip Daniela Garlaschelli, i consulenti dei pm, Carlo Previderè e Pierangela Grignani, e della difesa, Luciano Garofano, che fu il comandante dei Ris di Parma che si occuparono del caso, e Luigi Bisogno, ex ispettore superiore di Ps in pensione dal 2010 e con una notevole esperienza nel campo della dattiloscopia. Per i genitori e il fratello di Chiara ci saranno Marzio Capra, Dario Redaelli e Calogero Biondi e per Alberto Stasi, Ugo Ricci e Oscar Ghizzoni. Assieme a loro i legali, uno per la difesa, la parte civile e uno per Stasi.

Cosa può succedere Una schiera di esperti genetisti e dattiloscopici, alla presenza degli avvocati, si confronterà innanzitutto sulla utilizzabilità, allo stato attuale delle tecniche forensi, dei due profili genetici estrapolati dai margini ungueali di Chiara Poggi già durante il processo d'appello bis nei confronti di Stasi. E ciò in vista di una comparazione attendibile con il Dna di Sempio - riscontro delle nuove indagini che a lui hanno attribuito un profilo - e con quelli di Stasi e di tutte le persone che hanno frequentato la villetta di Garlasco. Inoltre si procederà, per quanto sia possibile, all'estrazione del Dna dalle impronte sulle fascette para-adesive, tra cui la numero 10 lasciata sulla porta dell'abitazione dei Poggi, e sul materiale allora repertato dal Ris di Parma oppure scartato perché inutile o insufficiente per qualsiasi esame.