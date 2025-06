Papa Leone XIV andrà in vacanza a Castel Gandolfo, dal 6 al 20 luglio

Papa Leone XIV ripristina la tradizione delle vacanze a Castel Gandolfo - residenza estiva dei Papi - che era stata interrotta da papa Francesco. Oggi la Prefettura della Casa Pontificia ha infatti ufficializzato le date nelle quali papa Prevost si prenderà un periodo di riposo a Castel Ganfolfo. Accadrà a luglio, dal 6 al 20 e a Ferragosto: dal 15 al 17.

La visita a Castel Gandolfo il 29 maggio

Papa Leone - lo scorso 29 maggio - a sorpresa si era recato nella residenza pontificia di Castel Gandolfo portando grande entusiasmo tra gli abitanti dei Castelli che per dodici anni non avevano più avuto il Papa in vacanza. In particolare, il Vaticano aveva informato che Leone aveva visitato il progetto 'Borgo Laudato si' e, con l'occasione, il Palazzo Papale. Il parroco di Castel Gandolfo, don Tadeusz Rozmus, proprio in occasione del blitz di fine maggio, all'Adnkronos aveva espresso la certezza che il Pontefice sarebbe stato tra loro per le vacanze estive. L'ultimo Papa a soggiornare a Castel Gandolfo era stato Benedetto XVI. Ora Leone ripristina la tradizione.