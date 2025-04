Donna muore in ospedale per ustioni, in caserma marito

La donna deceduta in ospedale si chiamava Lucia Iervolino. Era in casa con il marito quando è accaduto il fatto ed è stato l'uomo a chiamare il 118. Nella casa sono in corso rilievi dei carabinieri

Sono in corso indagini per una donna morta nel Napoletano. I sanitari dell’ospedale Cardarelli del capoluogo campano hanno allertato i carabinieri dopo l’arrivo di Lucia Iervolino, una donna di 30 anni trasferita d’urgenza dal 118 di San Gennaro Vesuviano. La giovane, residente a Ottaviano, presentava ustioni di terzo grado su gran parte del corpo ed è deceduta poco dopo l’ingresso in ospedale.

Il marito, che si trovava con lei in casa al momento dell’accaduto ed è stato il primo a chiamare i soccorsi, è stato accompagnato in caserma per essere ascoltato dal pubblico ministero della Procura di Nola. La coppia viveva in via Ferrovie dello Stato al civico 134, a Ottaviano. Nel frattempo, i carabinieri stanno conducendo accertamenti nell’abitazione e non escludono alcuna ipotesi sulle cause delle ustioni.