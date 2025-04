Funerali Papa Francesco, cosa prevede il piano di sicurezza a Roma

Introduzione

Non appena è arrivata la notizia della morte di Papa Francesco è scattato il piano sicurezza a Roma: potenziamento dei contingenti delle forze dell'ordine nell'area attorno a San Pietro, no fly zone già operativa, percorsi dedicati ai fedeli per evitare la calca, riunioni in prefettura e attivazione del Centro per la gestione eventi nella sala operativa della Questura sono le misure principali. I funerali si terranno sabato 26 aprile, alle 10, sul sagrato della basilica di San Pietro. La liturgia sarà presieduta dal cardinale decano Giovanni Battista Re. Dopo i funerali, il feretro di Papa Francesco sarà portato da San Pietro alla Basilica di Santa Maria Maggiore per la tumulazione. Le misure di sicurezza resteranno comunque attive fino a quando non sarà eletto il nuovo Pontefice (LO SPECIALE SULLA MORTE DEL PAPA).