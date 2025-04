Papa Francesco, i funerali sabato alle 10. Ecco come si svolgeranno

Introduzione

I funerali Papa Francesco si svolgeranno sabato 26 aprile, alle ore 10, sul sagrato della basilica di San Pietro, come comunicato dall'Ufficio delle celebrazioni liturgiche. Questa mattina i cardinali che sono riusciti a raggiungere Roma si sono riuniti nell'Aula del Sinodo, in Vaticano per la prima Congregazione generale. Nel corso della riunione, convocata dal decano del collegio cardinalizio Giovanni Battista Re, si sono decise alcune tappe organizzative in vista delle esequie del Pontefice, morto lunedì 21 aprile all’età di 88 anni.