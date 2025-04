Morte Papa Francesco, cosa succede ora: il cerimoniale

Introduzione

Bergoglio l'aveva annunciato in diverse occasioni: per il suo funerale voleva una cerimonia più snella, "con dignità ma come ogni cristiano". Poi, nero su bianco, a novembre 2024, erano arrivate le nuove regole per le esequie, in generale, di tutti i Pontefici. Tante le novità introdotte. Ecco le tappe previste.