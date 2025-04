Papa Francesco, i viaggi più importanti del suo pontificato. FOTO

Durante il suo papato, Bergoglio ha compiuto in totale 47 viaggi apostolici in 66 diverse nazioni e 40 visite pastorali in 49 differenti città o frazioni d’Italia. Dalla vicinanza ai migranti a Lampedusa e Lesbo, alla commozione e il ricordo delle vittime ad Auschwitz, Birkenau, Hiroshima e Nagasaki: ecco quali sono stati i momenti rimasti impressi nella memoria collettiva