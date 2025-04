I libri di Papa Francesco, dalle encicliche all'autobiografia "Spera"

Molti i temi affrontati dal Santo Padre nei suoi scritti, fin dall'inizio del suo pontificato: dalla fede all’amicizia, passando per l'amore e la salvaguardia del nostro pianeta

Sono molte le encicliche, così come i libri, pubblicati durante il pontificato di Papa Francesco. Così come sono molti i temi affrontati dal Pontefice nei suoi scritti: dalla fede all’amicizia, passando per la povertà e la salvaguardia del nostro pianeta (LO SPECIALE SULLA MORTE DEL PAPA - GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE).

Le encicliche Come riportato anche sul sito del Vaticano, le encicliche di Papa Francesco sono quattro. La prima è stata Lumen fidi, del 2013: suddiviso in quattro capitoli, il documento era già stato quasi completato da Benedetto XVI. Alla prima stesura Francesco ha aggiunto “ulteriori contributi”. Chi crede, non è mai solo, perché la fede è un bene per tutti, un bene comune che aiuta a distinguere il bene dal male, a edificare le nostre società, donando speranza: questo il cuore del messaggio contenuto nell’enciclica. La seconda è Laudato sì, del 2015, un’enciclica sull'ecologia integrale in cui la preoccupazione per la natura, l’equità verso i poveri, l’impegno nella società, ma anche la gioia e la pace interiore risultano inseparabili. Suddivisa in sei capitoli, l’enciclica raccoglie diverse riflessioni delle Conferenze episcopali del mondo e si conclude con due preghiere, una interreligiosa e una cristiana, per la salvaguardia del Creato. La terza enciclica invece è Fratelli tutti, del 2020. Qui fraternità e amicizia sociale sono le vie indicate dal pontefice per costruire un mondo migliore, più giusto e pacifico. Nel documenti si ribadisce con forza il no alla guerra e all’indifferenza verso le sofferenze altrui. Infine, c’è Dilexit nos, dell’ottobre 2024: ripercorre tradizione e attualità del pensiero "sull’amore umano e divino del cuore di Gesù Cristo", invitando a rinnovare la sua autentica devozione per non dimenticare la tenerezza della fede, la gioia di mettersi al servizio e lo slancio della missione. Approfondimento Papa Francesco, una vita per la fede. La fotostoria di Bergoglio

La biografia “Spera” A gennaio 2025 è uscita Spera, l'autobiografia di Bergoglio, la prima realizzata da un Pontefice nella storia, la cui stesura è durata 6 anni. Il libro, pubblicato da Mondadori, è uscito in contemporanea mondiale nelle principali lingue e in più di 80 Paesi. "Il libro della mia vita è il racconto di un cammino di speranza che non posso immaginare disgiunto da quello della mia famiglia, della mia gente, del popolo di Dio tutto. È, in ogni pagina, in ogni passo, anche il libro di chi ha camminato insieme a me, di chi ci ha preceduto, di chi ci seguirà”, il commento fatto dal Papa nella nota che anticipava la diffusione del volume. Il libro è ricco di rivelazioni e racconti inediti, con il memoriale di Francesco che prende il via nei primi anni del Novecento, con la narrazione delle radici italiane e dell'avventurosa emigrazione in America Latina degli avi, per poi svilupparsi nell'infanzia, e nella giovinezza, con la scelta vocazionale, fino ad arrivare al pontificato. "È stata una lunga, intensa avventura che ha impegnato gli ultimi sei anni: i lavori per la stesura sono iniziati fin dal marzo 2019”, ha raccontato Carlo Musso, con cui è stato scritto il libro. Approfondimento Papa Francesco, i 12 anni di pontificato di Bergoglio. FOTO

Spera, l'autobiografia di Papa Francesco - ©Ansa