Guerra Ucraina, Wsj: vertice Mosca-Kiev in Vaticano a metà giugno LIVE

Un nuovo incontro tra Russia e Ucraina potrebbe tenersi in Vaticano a metà giugno. A rivelarlo è il Wall Street Journal che cita fonti informate. Secondo il quotidiano, al nuovo vertice sarà presente anche una delegazione statunitense composta dal segretario di Stato e consigliere per la sicurezza nazionale ad interim Marco Rubio e dall'inviato presidenziale per l'Ucraina Keith Kellogg.

Altri due foreign fighter italiani morti al fronte in Ucraina. Si tratta di Antonio Omar Dridi, 35 anni di Palermo, e Manuel Mameli, 25enne originario di Cagliari. Il decesso del primo è stato confermato dall'associazione Memorial, mentre il secondo è scomparso dal 18 maggio e viene considerato ormai morto. Salgono così a 7 i connazionali uccisi mentre combattevano in Ucraina. Il presidente russo Putin intanto ieri ha visitato la regione russa di Kursk, liberata da Mosca dopo l'incursione ucraina della scorsa estate. Nuovo appello del Papa affinché gli uomini 'non chiudano alla pace e disarmino il loro cuore'.

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: