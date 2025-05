Russia, rafforzate le basi militari al confine con la Finlandia

La Russia sta rafforzando le basi e costruendo infrastrutture militari nei pressi del confine finlandese, secondo immagini satellitari recenti che potrebbero fare luce su una strategia di Mosca per il dopo-guerra in Ucraina. A scriverne è il New York Times, secondo cui le immagini, confermate da funzionari della Nato, mostrano file di nuove tende e nuovi magazzini in grado di ospitare veicoli militari, ristrutturazioni dei rifugi per aerei da combattimento e una costante attività di costruzione su una base per elicotteri che era rimasta per lo più inutilizzata e ricoperta di vegetazione.