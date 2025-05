Usa, Trump vieta ad Harvard l’iscrizione di studenti stranieri

L'amministrazione Trump impedisce a Harvard l'ammissione di studenti stranieri. A scriverlo è il New York Times che cita una lettera inviata dalla segretaria alla sicurezza interna Kristi Noem in merito al celebre Student and exchange visitor program. "Vi scrivo per informarvi che, con effetto immediato, la certificazione del programma per studenti e visitatori stranieri dell'università di Harvard è revocata". Gli studenti internazionali che sono al momento iscritti all'università di Harvard dovranno quindi trasferirsi o perderanno il loro status legale, secondo quanto dichiara il Dipartimento per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti che ha accusato l'ateneo di aver creato un "ambiente non sicuro" nel campus. Chi non riuscirà a trasferirsi in tempo o a lasciare il Paese rischia l’espulsione forzata.