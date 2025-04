Com'era Bergoglio da giovane prima di diventare Papa Francesco

Prima dell'ascesa ecclesiastica, culminata nel passaggio da arcivescovo di Buenos Aires a Pontefice, Jorge Mario era un bambino come molti altri nati nella capitale argentina, figli di genitori emigrati dall'Europa. Nel suo caso dall'Italia: il padre e la madre avevano origini liguri e piemontesi. L'infanzia nel quartiere Flores, la passione per il calcio, gli studi in chimica prima di conoscere la religione: chi era Bergoglio prima di arrivare al Vaticano