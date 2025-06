Nations League, il Portogallo batte la Germania 2-1 e va in finale

Nella semifinale a Monaco di Baviera i padroni di casa passano in vantaggio a inizio ripresa, ma vengono prima raggiunti e poi superati nell’arco di cinque minuti. In finale vanno quindi i lusitani, che affronteranno la vincente di Spagna-Francia

È il Portogallo a vincere la semifinale di Nations League, disputatasi stasera a Monaco di Baviera contro la Germania. A decidere l’incontro sono state le reti di Conceiçao e Cristiano Ronaldo, che hanno ribaltato il vantaggio tedesco siglato da Wirtz a inizio ripresa. I lusitani affronteranno in finale la vincente di Spagna-Francia, in programma domani alle 21.

La cronaca della partita

Parte bene il Portogallo, che cerca di fare la partita, ma sono della Germania le migliori occasioni nel primo tempo: al 19esimo è bravissimo il portiere Diogo Costa a dire no a Woltemade, e due minuti dopo si ripete su conclusione di Goretzka. Il ritmo rallenta nella seconda parte del primo tempo, e si va all’intervallo sullo 0 a 0. Nella ripresa dopo soli 3 minuti Wirtz porta in vantaggio la Germania, ma il Portogallo risponde al 63esimo con uno straordinario gol di Conceiçao e poi ribalta la partita al 68esimo con Cristiano Ronaldo. I tedeschi accusano il colpo e faticano a replicare, e il Portogallo all’82esimo va di nuovo vicino al gol con Conceiçao. Un minuto dopo Adeyemi va invece vicinissimo al pari, ma la sua conclusione viene respinta dal palo. All'89esimo Conceiçao va di nuovo vicinissimo alla doppietta personale, negatagli da una straordinaria parata di Ter Stegen. Il risultato non cambia più, e il Portogallo batte la Germania 2-1.