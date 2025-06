Calcio, Simone Inzaghi lascia l'Inter e va all'Al-Hilal

Dopo la sconfitta in finale di Champions e un confronto con la dirigenza, Simone Inzaghi ha scelto di chiudere la sua esperienza all’Inter dopo quattro anni. Il tecnico è pronto a ripartire dall’Al-Hilal. Per la panchina nerazzurra si valutano ora nomi emergenti come Cesc Fabregas e Roberto De Zerbi

Simone Inzaghi lascerà l'Inter e andrà all'Al-Hilal. Sarà il secondo allenatore italiano in Arabia e potrebbe ripetere il "derby" contro Pioli che guida l'Al-Nassr. Ma per l'ex rossonero non è escluso un ritorno in Serie A. Il tecnico piacentino infatti è pronto a lasciare i nerazzurri per firmare un contratto con i sauditi dell'Al Hilal, dopo l'incontro avvenuto oggi con la dirigenza del club nerazzurro. Il ciclo di Simone Inzaghi è, dunque, destinato a concludersi dopo 4 stagioni. In questo periodo l'Inter ha vinto sei trofei: dallo scudetto della seconda stella (nella passata stagione) alle due Coppe Italia per finire alle tre Supercoppe Italiane che lo hanno reso il più vincente di sempre nella competizione.