Serie A, Cremonese-Cagliari finisce 2-2. Stasera Milan-Genoa

Nell’incontro delle 18.30 i padroni di casa vanno avanti di due reti nel primo tempo, ma vengono ripresi nella seconda frazione. Alle 20.45 il Milan cerca di riportarsi a -1 dall’Inter
Termina oggi la 19esima giornata del campionato di Serie A 2025/26, ultima del girone d’andata. Dopo gli incontri di ieri - che hanno visto le vittorie di Inter, Atalanta, Udinese e il pareggio del Napoli - oggi a scendere in campo alle 18.30 sono state Cremonese e Cagliari, in un incontro terminato 2-2. Alle 20.45, infine, sarà il momento di Milan-Genoa: i padroni di casa devono vincere per tenere la scia dell’Inter e superare i campioni d’Italia, fermati dal Verona, mentre gli ospiti sono a caccia di punti preziosi nella lotta salvezza (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).
La cronaca di Cremonese-Cagliari (HIGHLIGHTS)
Sono i padroni di casa a controllare l’incontro nella prima frazione, che si chiude con il doppio vantaggio della Cremonese: al quarto minuto è Johnsen è portata avanti gli uomini di Nicola, mentre al 29esimo è Jamie Vardy a siglare il raddoppio. Nella ripresa dopo 6 minuti il Cagliari accorcia, grazie al gol segnato da Adopo. Al 67esimo la rete del potenziale pareggio di Esposito viene annullata per fuorigioco, e nel finale gli ospiti spingono alla caccia del pari che arriva all’88esimo: a siglare il gol del definitivo 2-2 è il classe 2006 Trepy.
Il tabellino di Cremonese-Cagliari 2-2
4’ Johnsen, 29’ Vardy, 51’ Adopo, 88’ Trepy
CREMONESE (3-5-2): Audero, Terracciano, Baschirotto, Bianchetti, Floriani Mussolini, Payero (47' st Grassi), Bondo (13' st Vandeputte), Johnsen (13' st Barbieri), Pezzella (13' st Zerbin), Bonazzoli, Vardy (47' st Sanabria).All.: Nicola.
CAGLIARI (3-5-2): Carpile, Luperto, Mina (1' st Esposito), Rodriguez, Zappa (37' st Trepy), Adopo, Prati (10' st Mazzitelli), Gaetano (20' st Kilicsoy), Palestra, Borrelli, Luvumbo (10' st Obert). All.: Pisacane.
Ammoniti: Borrelli, Bondo e Luperto per gioco falloso, Bonazzoli per proteste.