Serie A, Cremonese-Cagliari finisce 2-2. Stasera Milan-Genoa

Termina oggi la 19esima giornata del campionato di Serie A 2025/26, ultima del girone d’andata. Dopo gli incontri di ieri - che hanno visto le vittorie di Inter, Atalanta, Udinese e il pareggio del Napoli - oggi a scendere in campo alle 18.30 sono state Cremonese e Cagliari, in un incontro terminato 2-2. Alle 20.45, infine, sarà il momento di Milan-Genoa: i padroni di casa devono vincere per tenere la scia dell’Inter e superare i campioni d’Italia, fermati dal Verona, mentre gli ospiti sono a caccia di punti preziosi nella lotta salvezza (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).