Serie A, Napoli-Verona finisce 2-2 e Bologna-Atalanta 0-2. Ora 3 match

La 19esima giornata del campionato di Serie A prosegue oggi con cinque partite. Alle 18.30 Bologna-Atalanta è finita 0-2 e Napoli-Verona 2-2. Alle 20.45 sono iniziate Parma-Inter, Torino-Udinese e Lazio-Fiorentina. Il turno si è aperto il 6 gennaio con la vittoria 3-0 della Juventus in trasferta contro il Sassuolo, il successo 2-0 della Roma a Lecce e il 3-0 del Como fuori casa contro il Pisa. La giornata si chiude l’8 gennaio con Cremonese-Cagliari alle 18.30 e Milan-Genoa alle 20.45 (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).