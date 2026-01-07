Serie A, Napoli-Verona finisce 2-2 e Bologna-Atalanta 0-2. Ora 3 match

La 19esima giornata di campionato prosegue oggi con altre cinque partite. Nei match delle 18.30, il Napoli ha pareggiato 2-2 in rimonta contro il Verona mentre l’Atalanta ha vinto 2-0 a Bologna. Alle 20.45 sono iniziate Parma-Inter, Torino-Udinese e Lazio-Fiorentina
La 19esima giornata del campionato di Serie A prosegue oggi con cinque partite. Alle 18.30 Bologna-Atalanta è finita 0-2 e Napoli-Verona 2-2. Alle 20.45 sono iniziate Parma-Inter, Torino-Udinese e Lazio-Fiorentina. Il turno si è aperto il 6 gennaio con la vittoria 3-0 della Juventus in trasferta contro il Sassuolo, il successo 2-0 della Roma a Lecce e il 3-0 del Como fuori casa contro il Pisa. La giornata si chiude l’8 gennaio con Cremonese-Cagliari alle 18.30 e Milan-Genoa alle 20.45 (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).
Il tabellino di Napoli-Verona 2-2
16' pt Frese (V), 27' pt rigore Orban (V), 8' st McTominay (N), 36' st Di Lorenzo (N)
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez (9' st Spinazzola), Elmas (17' st Marianucci), Lang (31' st Lucca), Hojlund. All.: Conte
VERONA (3-5-2): Montipò, Nunez, Bella-Kotchap, Valentini, Bradaric (32' st Nelsson), Niasse (41' st Serdar), Gagliardini, Bernede, Frese, Sarr (19' st Giovane), Orban (41' st Mosquera). All.: Zanetti
Ammoniti: Bradaric, Bella-Kotchap per gioco falloso; Orban per proteste.
Il tabellino di Bologna-Atalanta 0-2
37' pt Krstovic, 15' st Krstovic
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia, Zortea, Vitik, Heggem, Miranda, Ferguson, Freuler (27' st Moro), Orsolini (1' st Rowe), Fabbian (27 'st Castro), Cambiaghi (35' st Dominguez), Dallinga (15' st Immobile). All.: Italiano
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi, Scalvini (23' st Hien), Djimsiti, Ahanor, Zappacosta, De Roon, Ederson (32' st Brescianini), Bernasconi, De Ketelaere (39' st Sulemana), Zalewski (23' st Musah), Krstovic (32' st Samardzic). All.: Palladino
Ammoniti: Palladino per comportamento non regolamentare.
