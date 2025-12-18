Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Conference League, la Fiorentina perde ancora: vince il Losanna 1-0. Viola ai playoff

Sport
©Getty

Gli uomini di Vanoli, ultimi in serie A, cadono anche nella competizione europea. A decidere è il gol di Sigua al 58esimo. I Viola dovranno quindi affrontare i playoff

ascolta articolo

Sembra non avere fine la caduta della Fiorentina: gli uomini di Vanoli, reduci dalla sconfitta in campionato contro il Verona e ultimi in serie A, perdono anche in Conference League contro il Losanna per 1-0. (IL RACCONTO DI SKY SPORT) Nell’incontro giocato in Svizzera, a decidere il risultato finale è stata la rete di Sigua realizzata al 58esimo minuto. Con questo risultato i Viola chiudono a quota 9 punti dopo 6 partite, accedendo così ai playoff.

La cronaca di Losanna-Fiorentina

Non ci sono grandi emozioni nel primo tempo tra Losanna e Fiorentina, in cui l’evento più rilevante è la - breve - interruzione verso la fine dei primi 45 minuti a causa della nebbia. Si va quindi all’intervallo sullo 0-0. Nella ripresa la partita si sblocca, con Sigua che al 58esimo porta avanti il Losanna. Pochi minuti dopo i padroni di casa vanno vicini al raddoppio, con Lekoueiry che però viene fermato da Martinelli. Nel finale il risultato non cambia più, e la partita termina 1-0 per il Losanna.

Partite Serie A

Leggi anche

Serie A, Inter vince: è prima. Pari Milan, Napoli ko, Juve ok. VIDEO

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24

FOTOGALLERY

©Getty

1/40
Sport

Mondiali 2026, le squadre ammesse: da Argentina a Curacao e Capo Verde

Si va definendo il quadro delle squadre al via della prossima Coppa del Mondo. Delle 48 Nazionali che si contenderanno il trofeo sono 42 quelle che hanno già strappato il pass. Tra loro anche quelle dei Paesi ospitanti, ovvero Usa, Canada e Messico

Vai alla Fotogallery

Sport: Ultime notizie

Conference League, la Fiorentina perde ancora: vince il Losanna 1-0

Sport

Gli uomini di Vanoli, ultimi in serie A, cadono anche nella competizione europea. A decidere è il...

Supercoppa, il Napoli batte il Milan 2-0 e vola in finale

Sport

La squadra di Conte si impone sugli avversari che sprecano con Saelemaekers e Nkunku. A...

Snowboard, a Carezza podio azzurro nel parallelo: vince Fischnaller

Sport

Nel derby in finale sconfitto Aaron March, mentre è terzo Mirko Felicetti. Per Fischnaller è la...

Ecuador, calciatore del Barcellona Mario Pineida ucciso in un agguato

Sport

Il difensore è rimasto vittima di un attacco armato avvenuto nel quartiere Samanes 4, nel nord di...

Calcio, al Psg la Coppa Intercontinentale: Flamengo battuto ai rigori

Sport

Il club parigino vince per la prima volta nella sua storia la Coppa Intercontinentale. Dopo un...

Sport: I più letti