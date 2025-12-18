Conference League, la Fiorentina perde ancora: vince il Losanna 1-0

Gli uomini di Vanoli, ultimi in serie A, cadono anche nella competizione europea. A decidere è il gol di Sigua al 58esimo. I Viola dovranno quindi affrontare i playoff
Sembra non avere fine la caduta della Fiorentina: gli uomini di Vanoli, reduci dalla sconfitta in campionato contro il Verona e ultimi in serie A, perdono anche in Conference League contro il Losanna per 1-0. (IL RACCONTO DI SKY SPORT) Nell’incontro giocato in Svizzera, a decidere il risultato finale è stata la rete di Sigua realizzata al 58esimo minuto. Con questo risultato i Viola chiudono a quota 9 punti dopo 6 partite, accedendo così ai playoff.
La cronaca di Losanna-Fiorentina
Non ci sono grandi emozioni nel primo tempo tra Losanna e Fiorentina, in cui l’evento più rilevante è la - breve - interruzione verso la fine dei primi 45 minuti a causa della nebbia. Si va quindi all’intervallo sullo 0-0. Nella ripresa la partita si sblocca, con Sigua che al 58esimo porta avanti il Losanna. Pochi minuti dopo i padroni di casa vanno vicini al raddoppio, con Lekoueiry che però viene fermato da Martinelli. Nel finale il risultato non cambia più, e la partita termina 1-0 per il Losanna.
