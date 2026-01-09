Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026
Arrow-link
Arrow-link

Fiamma olimpica Milano-Cortina 2026: oggi la tappa a Genova

Sport
©Getty

Prosegue il cammino della Torcia che arriva nel capoluogo ligure. Partenza alle 17 da Boccadasse e arrivo intorno alle 19 al Porto Antico

ascolta articolo

Oggi, venerdì 9 gennaio, Genova diventa la destinazione finale di giornata del passaggio della Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026 che, nell'arco di due mesi, attraversa tutte e 20 le Regioni e tutte le 110 Province italiane.

La Torcia a Genova

Le località toccate oggi dalla Torcia sono diverse: Massa – Carrara – Riomaggiore – Manarola – La Spezia – Lavagna – Chiavari – Rapallo – Portofino e in ultimo, per la tappa finale, Genova. In città percorso della Fiamma Olimpica al via dalle 17, dalla chiesa di Boccadasse, poi corso Italia, viale Brigate Partigiane e via Cadorna prima di arrivare in centro. Proseguendo lungo via XX Settembre, piazza De Ferrari, piazza della Nunziata, via Balbi, Stazione Marittima, via Gramsci e centro storico. Infine, verso le 19, l'approdo al Porto Antico dove, a Calata Mandraccio, è allestito il villaggio con animazione e spazio per interventi delle istituzioni e di sportivi locali. Tra i tedofori di Genova scelti per il viaggio della Fiamma Olimpica ci sono anche Gabriele Lanza, atleta di para ice hockey, Linda Cerruti, campionessa di nuoto sincronizzato, Tommaso Cassissa, content creator genovese che celebra la Liguria, e Ilaria Elvira Accame, velocista e recordista nella staffetta 4×400. 

Approfondimento

Olimpiadi 2026, Mattarella consegna tricolore ai portabandiera. FOTO
FOTOGALLERY

Ansa/Getty

1/11
Mondo

Eventi mondiali, i più attesi del 2026: da G7 a Olimpiadi invernali

Dal summit a Evian al Mondiale di calcio organizzato da Usa, Messico e Canada, dalle elezioni di Midterm negli Stati Uniti alla prossima Conferenza sul clima in Turchia (ma guidata dall'Australia): ecco alcuni grandi appuntamenti chiave del prossimo anno

Vai alla Fotogallery

Sport: Ultime notizie

Serie A, Cremonese-Cagliari finisce 2-2. Milan-Genoa 1-1. HIGHLIGHTS

Sport

Nell’incontro delle 18.30 i padroni di casa vanno avanti di due reti nel primo tempo, ma vengono...

Serie A: vincono Inter, Atalanta e Udinese. Pareggia il Napoli. VIDEO

Sport

La 19esima giornata di campionato è proseguita oggi con altre cinque partite. Nei match delle...

Partite Serie A

Ciclismo, Simon Yates ha annunciato il ritiro a 33 anni

Sport

Con un lungo messaggio pubblicato sui social il campione britannico, vincitore di Vuelta e Giro...

Serie A, Pisa-Como 0-3 e Lecce-Roma 0-2. La Juve vince 3-0 a Sassuolo

Sport

Al via la 19^ giornata di campionato. La squadra di Fabregas conquista la terza vittoria di fila...

Fiamma olimpica Milano Cortina 2026, la tappa a Bologna

Sport

Nel pomeriggio la torcia olimpica è arrivata a Bologna: tra i campioni presenti lungo le strade...

Sport: I più letti