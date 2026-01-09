Fiamma olimpica Milano-Cortina 2026: oggi la tappa a Genova

Prosegue il cammino della Torcia che arriva nel capoluogo ligure. Partenza alle 17 da Boccadasse e arrivo intorno alle 19 al Porto Antico
Oggi, venerdì 9 gennaio, Genova diventa la destinazione finale di giornata del passaggio della Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026 che, nell'arco di due mesi, attraversa tutte e 20 le Regioni e tutte le 110 Province italiane.
La Torcia a Genova
Le località toccate oggi dalla Torcia sono diverse: Massa – Carrara – Riomaggiore – Manarola – La Spezia – Lavagna – Chiavari – Rapallo – Portofino e in ultimo, per la tappa finale, Genova. In città percorso della Fiamma Olimpica al via dalle 17, dalla chiesa di Boccadasse, poi corso Italia, viale Brigate Partigiane e via Cadorna prima di arrivare in centro. Proseguendo lungo via XX Settembre, piazza De Ferrari, piazza della Nunziata, via Balbi, Stazione Marittima, via Gramsci e centro storico. Infine, verso le 19, l'approdo al Porto Antico dove, a Calata Mandraccio, è allestito il villaggio con animazione e spazio per interventi delle istituzioni e di sportivi locali. Tra i tedofori di Genova scelti per il viaggio della Fiamma Olimpica ci sono anche Gabriele Lanza, atleta di para ice hockey, Linda Cerruti, campionessa di nuoto sincronizzato, Tommaso Cassissa, content creator genovese che celebra la Liguria, e Ilaria Elvira Accame, velocista e recordista nella staffetta 4×400.
