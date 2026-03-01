Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Tennis, Flavio Cobolli vince l'Atp 500 di Acapulco

Sport

Il tennista italiano ha battuto Tiafoe in finale. Da domani sarà numero 15 della classifica mondiale. Per il 23enne è il terzo titolo in carriera

ascolta articolo

Flavio Cobolli ha vinto il torneo Atp 500 di Acapulco in Messico. Sul cemento dell'Arena Gnp il 23enne italiano, numero 20 del ranking mondiale, si è imposto per 7-6(4) 6-4 sullo statunitense Frances Tiafoe, (n.28 Atp) in due ore e 9 minuti di partita. Il torneo "Abierto Mexicano Telcel" ha un montepremi di 2.469.450 dollari.

Il terzo titolo in carriera

Per Cobolli è il terzo titolo in carriera dopo quelli conquistati lo scorso anno all'Atp 250 di Budapest e all'Atp 500 di Amburgo su quattro finali disputate (ha perso l'Atp 500 di Washington nel 2024). Grazie a questa vittoria lunedì Cobolli salirà al n. 15 firmando il proprio "best ranking". 

Flavio Cobolli - ©Ansa

Sport: Ultime notizie

Serie A: vincono Como e Napoli. L'Inter batte il Genoa 2-0. HIGHLIGHTS

Sport

Dopo il pareggio di venerdì fra Parma e Cagliari, prosegue la 27^ giornata di campionato. Al...

Serie A

Sorteggi Champions, Europa League e Conference: avversarie italiane

Sport

A Nyon sono andati in scena i sorteggi degli ottavi di finale di Champions League, Europa League...

Europa League e Conference League, le squadre qualificate agli ottavi

Sport

Dopo gli spareggi, si è delineato il quadro delle squadre che si sono qualificate agli ottavi di...

12 foto

Golf, grave incidente per Andrea Pavan in Sudafrica

Sport

Il golfista azzurro, iscritto al South African Open in corso a Stellenbosch, è caduto nel vano...

Playoff Europa e Conference League, Fiorentina e Bologna agli ottavi

Sport

Gli uomini di Vanoli vanno sotto 0-3, poi nei supplementari trovano le reti che valgono la...

Sport: I più letti