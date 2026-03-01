Tennis, Flavio Cobolli vince l'Atp 500 di Acapulco

Il tennista italiano ha battuto Tiafoe in finale. Da domani sarà numero 15 della classifica mondiale. Per il 23enne è il terzo titolo in carriera

Flavio Cobolli ha vinto il torneo Atp 500 di Acapulco in Messico. Sul cemento dell'Arena Gnp il 23enne italiano, numero 20 del ranking mondiale, si è imposto per 7-6(4) 6-4 sullo statunitense Frances Tiafoe, (n.28 Atp) in due ore e 9 minuti di partita. Il torneo "Abierto Mexicano Telcel" ha un montepremi di 2.469.450 dollari.

Il terzo titolo in carriera

Per Cobolli è il terzo titolo in carriera dopo quelli conquistati lo scorso anno all'Atp 250 di Budapest e all'Atp 500 di Amburgo su quattro finali disputate (ha perso l'Atp 500 di Washington nel 2024). Grazie a questa vittoria lunedì Cobolli salirà al n. 15 firmando il proprio "best ranking".