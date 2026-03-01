MotoGp 2026, Marco Bezzecchi vince il Gp Thailandia: gli highlights

Il pilota italiano ha battuto gli spagnoli Pedro Acosta, arrivato al secondo posto con la sua Ktm, e Raul Fernandez, al terzo posto con la Aprilia Trackhouse. "Abbiamo lavorato molto bene per tutto il weekend. Ho provato a fare una bella partenza, poi la moto era perfetta", ha commentato a caldo Bezzecchi dopo la vittoria

Marco Bezzecchi vince il Gran Premio della Thailandia. Il pilota di Moto Gp in sella all’Aprilia si è aggiudicato la vittoria riscattando così la caduta di ieri nella Sprint Race. Sul circuito di Chang, il pilota italiano ha preceduto al traguardo gli spagnoli Pedro Acosta, arrivato al secondo posto con la sua Ktm, e Raul Fernandez sull’ultimo gradino del podio con la Aprilia Trackhouse. Oltre al dominio di Bezzecchi sin dalla partenza, tutte le Aprilia si piazzano in top five. Jorge Martin e Ai Ogura, infatti, chiudono rispettivamente quarto e quinto. Nell'ordine, completano la top ten Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina), Brad Binder (Ktm), Franco Morbidelli (Ducati Pertamina), Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) e Luca Marini (Honda). Nel corso del ventunesimo giro, invece, Marc Marquez (Ducati Lenovo) è stato costretto al ritiro dopo aver bucato la gomma posteriore. Out anche il fratello Alex (Ducati Gresini), caduto nel passaggio successivo.

Bezzecchi: "Moto perfetta"

"Ieri ho commesso un piccolo errore che ha avuto una grande conseguenza, quindi oggi era importante reagire. Abbiamo lavorato molto bene per tutto il weekend. Ho provato a fare una bella partenza, poi la moto era perfetta. Ringrazio il team Aprilia e tutti gli amici si sono svegliati in Italia ... e la mamma". Queste le prime parole di Marco Bezzecchi che festeggia la vittoria in Thailandia.