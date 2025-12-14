Prosegue oggi la 15esima giornata del campionato di Serie A 2025/26. Dopo le vittorie di Atalanta, Torino e Lazio di ieri, oggi è il Milan ad aprire le danze: dalle 12.30 è infatti di scena a San Siro contro il Sassuolo. Alle 15 sarà poi il momento di Udinese-Napoli e Fiorentina-Verona, mentre alle 18 si giocherà Genoa-Inter. Alle 20.45, infine, il Bologna riceve al Dall’Ara la Juventus (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A). Domani a chiudere la giornata è la sfida delle 20.45 tra Roma e Como.