Prosegue oggi la 15esima giornata del campionato di Serie A 2025/26. Dopo le vittorie di Atalanta, Torino e Lazio di ieri, oggi è il Milan ad aprire le danze: dalle 12.30 è infatti di scena a San Siro contro il Sassuolo. Alle 15 sarà poi il momento di Udinese-Napoli e Fiorentina-Verona, mentre alle 18 si giocherà Genoa-Inter. Alle 20.45, infine, il Bologna riceve al Dall’Ara la Juventus (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A). Domani a chiudere la giornata è la sfida delle 20.45 tra Roma e Como.
Il tabellino di Milan-Sassuolo 2-2. LIVE
13' Kone, 34' e 47' Bartesaghi, 77' Laurienté
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic. All. Allegri
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Candé; Thorstvedt, Matic, Kone; Volpato, Pinamonti, Fadera. All. Grosso
