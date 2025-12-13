Juve, offerta Tether per l'acquisto. Exor: non vendiamo. Cosa sappiamo

Dieci i giorni di tempo per rispondere, ma Exor - dicono fonti vicine alla società - non ha nessuna intenzione di vendere la propria partecipazione in Juventus né a Tether né ad altri soggetti. "La Juventus non è in vendita", hanno aggiunto le stesse fonti. L'offerta di Tether è a un prezzo di acquisto interamente in denaro pari a 2,66 euro per azione con un equity value per l'acquisizione del 100% della società pari a circa 1,1 miliardi. Nel comunicato si sottolinea, se l'operazione andrà a buon fine, l'impegno a mettere a disposizione della società bianconera risorse per circa 1 miliardo "per rafforzare la prima squadra e sostenere lo sviluppo e la crescita della società". L'offerta vincolante decadrà automaticamente se Exor non farà pervenire la propria accettazione scritta entro le 18 del 22 dicembre.

Nelle stesse ore in cui Exor, la holding della famiglia Agnelli Elkann, è sotto i riflettori per la trattativa in corso per cessione del gruppo editoriale Gedi ai greci di Antenna, si apre un fronte anche sul futuro della Juventus. In questo caso, però, secondo fonti vicine a Exor, la società non ha alcuna intenzione di vendere il club bianconero, di cui detiene il 65,4% del capitale, con un legame che dura da un secolo. Dopo i rumors sull'interesse del principe ereditario Mohammed Bin Salman, pronto a investire nella Juventus, nella serata di ieri è arrivato l'annuncio di Tether Investments , gigante delle criptovalute e già azionista della società bianconera con l'11,5%.

L'apertura di Elkann alla collaborazione con nuovi investitori

Tether spiega che se l'offerta sarà accettata da Exor ci sarà "la successiva negoziazione e stipula di un accordo definitivo di compravendita a condizioni che siano ritenute accettabili sia per Tether, sia per Exor. Il closing sarà soggetto alle autorizzazioni delle autorità competenti ai sensi delle applicabili disposizioni di legge". Di un 'dossier Juventus' si parla da tempo. Nell'ultima assemblea degli azionisti John Elkann ha ribadito che la società non è in vendita, ma ha parlato anche di disponibilità a collaborazioni con altri investitori.

Chi è il Ceo di Tether Paolo Ardoino

"L’idea di entrare nel capitale della Juventus è nata qualche mese fa. Per portare una ventata d’aria fresca in questo settore e diversificare il nostro modello di business". Così, lo scorso febbraio, il Ceo di Tether Ardoino aveva commenttato in un'intervista al Sole 24 Ore l'ingresso della società che emette Usdt, la stablecoin più utilizzata nel mondo delle criptovalute, nel capitale sociale della Juve. A novembre del 2025, invece, Francesco Garino, espressione dell’azionista Tether che possiede una quota dell’11,5% del clubbianconero, era entrato nel Cda della Juventus segnando un altro passo in avanti. "Sin dall'inizio il nostro obiettivo è sempre stato quello di sostenere la squadra e riportarla alla gloria che merita. Come parte del nostro commitment, se questa transazione andrà a buonfine, Tether investirà 1 miliardo di euro nel club", ha spiegato su X Ardoino. Il Ceo di Tether ha 40 anni ed è originario di un piccolo paese dell’entroterra savonese, Cisano sul Neva. Ad aprile 2024 Ardoino spiegava al Corriere della Sera che era all'inizio era solo un"ricercatore informatico a contratto e sottopagato come tanti altri. E c’era pure da pregare per ogni rinnovo di assegno di ricerca". "Dopo due anni ho deciso di mollare tutto", proseguiva il suo racconto. "Ho scelto Londra per fare startup e provare a innovare un sistema finanziario che è molto antiquato, ancora appiccicato con spago e chewing-gum, quanto a processi e tecnologia. La mia fortuna è stata incontrare Giancarlo Devasini, un genio che ha cambiato la vita di milioni di persone". Dall'ottobre 2023 Ardoino è diventato amministratore delegato diTether, la piattaforma di stablecoin da 106 miliardi di capitalizzazione creata nel 2014 dallo stesso Devasini.