Tether, offerta per comprare la Juve. Exor smentisce la trattativa

Il gigante delle criptovalute ha presentato al consiglio di amministrazione dell'holding degli Agnelli Elkann un'offerta vincolante non concordata per l'acquisto di tutte le azioni di sua proprietà che rappresentano, secondo le informazioni pubbliche disponibili sul sito internet della società, il 65,4% del capitale sociale. Secondo fonti vicine al club bianconero, Exor non intende vendere la propria partecipazione né a Tether né ad altri soggetti perché "la Juventus non è in vendita"
Nelle stesse ore in cui Exor, la holding della famiglia Agnelli Elkann, è sotto i riflettori per la trattativa per la cessione del gruppo editoriale Gedi ai greci di Antenna, si apre un fronte Juventus. In questo caso però, secondo fonti vicine a Exor, la società non ha alcuna intenzione di vendere il club bianconero di cui detiene il 65,4% del capitale, con un legame che dura da un secolo. Dopo i rumors sull'interesse del principe ereditario Mohammed Bin Salman, pronto a investire nella Juventus, in serata è arrivato l'annuncio di Tether Investments, il gigante delle criptovalute, azionista della società bianconera con l'11,527% (LEGGI I DETTAGLI SU SKYSPORT).
Fonti vicine a Exor: "La Juventus non è in vendita"
Tether ha reso noto - attraverso una mail da un indirizzo certificato, che trova riscontro anche in un post su X del ceo della società Paolo Ardoino - di avere presentato al consiglio di amministrazione di Exor un'offerta vincolante non concordata per l'acquisto di tutte le azioni Juventus di sua proprietà che rappresentano, secondo le informazioni pubbliche disponibili sul sito internet della società, il 65,4% del capitale sociale. Dieci giorni di tempo per rispondere, ma Exor - dicono fonti vicine alla società - non ha nessuna intenzione di vendere la propria partecipazione in Juventus né a Tether né ad altri soggetti. "La Juventus non è in vendita", hanno aggiunto le stesse fonti. L'offerta di Tether è a un prezzo di acquisto interamente in denaro pari a 2,66 euro per azione con un equity value per l'acquisizione del 100% della società pari a circa 1,1 miliardi. Nel comunicato si sottolinea, se l'operazione andrà a buon fine, l'impegno a mettere a disposizione della società bianconera risorse per circa 1 miliardo "per rafforzare la prima squadra e sostenere lo sviluppo e la crescita della società".
Leggi anche
Gruppo Gedi in vendita, La Stampa in assemblea permanente
Offerta scadrà alle 18 del 22 dicembre
L'offerta vincolante decadrà automaticamente se Exor non farà pervenire la propria accettazione scritta entro le 18 del 22 dicembre. Tether spiega che se l'offerta sarà accettata da Exor ci sarà "la successiva negoziazione e stipula di un accordo definitivo di compravendita a condizioni che siano ritenute accettabili sia per Tether, sia per Exor. Il closing sarà soggetto alle autorizzazioni delle autorità competenti ai sensi delle applicabili disposizioni di legge". Di un 'dossier Juventus' si parla da tempo. Nell'ultima assemblea degli azionisti John Elkann ha ribadito che la società non è in vendita, ma ha parlato anche di disponibilità a collaborazioni con altri investitori.
Leggi anche
Mondiali 2026, Pride Match tra Egitto e Iran: scoppia il caso politico
©Getty
Tragedia dell’Heysel, 40 anni fa la strage a Bruxelles. FOTO
Il 29 maggio 1985 si verificò uno degli eventi più drammatici nella storia del calcio italiano ed europeo: prima della finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool, i disordini provocati dagli hooligans dei Reds causarono il panico in settori dello stadio occupati da tifosi bianconeri. Nella calca persero la vita 39 persone