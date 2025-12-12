Tether, offerta per comprare la Juve. Exor smentisce la trattativa

Il gigante delle criptovalute ha presentato al consiglio di amministrazione dell'holding degli Agnelli Elkann un'offerta vincolante non concordata per l'acquisto di tutte le azioni di sua proprietà che rappresentano, secondo le informazioni pubbliche disponibili sul sito internet della società, il 65,4% del capitale sociale. Secondo fonti vicine al club bianconero, Exor non intende vendere la propria partecipazione né a Tether né ad altri soggetti perché "la Juventus non è in vendita" ascolta articolo

Nelle stesse ore in cui Exor, la holding della famiglia Agnelli Elkann, è sotto i riflettori per la trattativa per la cessione del gruppo editoriale Gedi ai greci di Antenna, si apre un fronte Juventus. In questo caso però, secondo fonti vicine a Exor, la società non ha alcuna intenzione di vendere il club bianconero di cui detiene il 65,4% del capitale, con un legame che dura da un secolo. Dopo i rumors sull'interesse del principe ereditario Mohammed Bin Salman, pronto a investire nella Juventus, in serata è arrivato l'annuncio di Tether Investments, il gigante delle criptovalute, azionista della società bianconera con l'11,527% (LEGGI I DETTAGLI SU SKYSPORT).

Fonti vicine a Exor: "La Juventus non è in vendita" Tether ha reso noto - attraverso una mail da un indirizzo certificato, che trova riscontro anche in un post su X del ceo della società Paolo Ardoino - di avere presentato al consiglio di amministrazione di Exor un'offerta vincolante non concordata per l'acquisto di tutte le azioni Juventus di sua proprietà che rappresentano, secondo le informazioni pubbliche disponibili sul sito internet della società, il 65,4% del capitale sociale. Dieci giorni di tempo per rispondere, ma Exor - dicono fonti vicine alla società - non ha nessuna intenzione di vendere la propria partecipazione in Juventus né a Tether né ad altri soggetti. "La Juventus non è in vendita", hanno aggiunto le stesse fonti. L'offerta di Tether è a un prezzo di acquisto interamente in denaro pari a 2,66 euro per azione con un equity value per l'acquisizione del 100% della società pari a circa 1,1 miliardi. Nel comunicato si sottolinea, se l'operazione andrà a buon fine, l'impegno a mettere a disposizione della società bianconera risorse per circa 1 miliardo "per rafforzare la prima squadra e sostenere lo sviluppo e la crescita della società". Leggi anche Gruppo Gedi in vendita, La Stampa in assemblea permanente