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Tennis, Serena Williams torna in campo a 44 anni: dall'8 giugno al Queen's nel doppio

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©Ansa

L'ex numero 1 al mondo, vincitrice di 23 tornei dello Slam, non si è mai ufficialmente ritirata ma non gioca una partita da oltre tre anni

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Serena Williams sta per tornare in campo. A 44 anni, la tennista ex numero 1 al mondo, disputerà il doppio ai Queen's Club Championships, in Inghilterra. La leggenda del tennis femminile mondiale, che non ha mai annunciato ufficialmente il proprio ritiro pur non giocando una partita da oltre tre anni, ha ottenuto una wild card dall'organizzazione del torneo.

23 Slam in carriera

Serena Williams in carriera ha vinto 23 titoli del Grande Slam, 73 titoli totali in singolare e ha passato 319 settimane al primo posto della classifica WTA. Nella sua bacheca anche quattro ori olimpici e il "Career Golden Slam" tanto in singolare quanto in doppio. "Il Queen's Club mi sembra il luogo perfetto per iniziare questo nuovo capitolo - ha dichiarato Williams -. L'erba mi ha regalato alcuni dei momenti più significativi della mia carriera e sono entusiasta di tornare a gareggiare su uno dei palcoscenici più iconici di questo sport". 

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