Incidente stradale in Grecia, morto ex difensore del Bologna Oikonomou

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Incidente stradale in Grecia, morto l'ex difensore del Bologna Marios Oikonomou

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©Getty

L'ex calciatore greco, 33 anni, era rimasto coinvolto in un drammatico incidente a bordo della sua moto lo scorso 23 maggio: portato d'urgenza in ospedale, i medici lo avevano sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico, per poi ricoverarlo nel reparto di terapia intensiva.  Nove giorni dopo è arrivata la notizia del decesso

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Non ce l’ha fatta Marios Oikonomou, 33enne ex difensore, tra le altre, di Bologna, Sampdoria e Cagliari. Giorni fa era rimasto coinvolto in un incidente stradale ed era stato ricoverato in condizioni critiche. Lo scorso 23 maggio a Giannina, sua città natale in Grecia, Oikonomou stava viaggiando sulla sua moto prima di scontrarsi con un'auto: dopo l'incidente era stato soccorso e portato d'urgenza in ospedale, dove i medici lo avevano sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico, per poi ricoverarlo nel reparto di terapia intensiva.  Nove giorni dopo è arrivata la notizia del decesso dell'ex calciatore.

Una carriera spesa principalmente tra Italia e Grecia

Classe 1992, Oikonomou aveva iniziato la sua carriera nel Pas Giannina prima di trasferirsi in Italia nel 2013 al Cagliari. Quindi il passaggio al Bologna e le esperienze anche con Spal, Bari e Sampdoria, sempre nel nostro Paese. Nel finale di carriera aveva giocato anche con Aek Atene, Copenaghen e Panetolikos, sua ultima squadre nel 2024. Aveva militato anche nella nazionale greca con cui aveva raccolto sei presenze.

Oikonomou
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