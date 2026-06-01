Tre italiani impegnati negli ottavi di finale del tabellone maschile: Flavio Cobolli sfida lo statunitense Zachary Svajda, Matteo Berrettini affronta l'argentino Juan Manuel Cerundolo, Matteo Arnaldi gioca contro lo statunitense Frances Tiafoe. Nei quarti del torneo di doppio misto, poi, Sara Errani e Andrea Vavassori devono vedersela con la coppia formata dalla kazaka Anna Danilina e dall’americano James Tracy
A Parigi prosegue il Roland Garros e, nonostante l’eliminazione di Jannik Sinner, i colori azzurri sono ancora protagonisti. Oggi, negli ottavi di finale del tabellone maschile, sono impegnati Flavio Cobolli (IL RACCONTO DEL MATCH SU SKY SPORT), Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Nel torneo di doppio misto, invece, Sara Errani e Andrea Vavassori affrontano i quarti.
Le sfide degli italiani oggi
Il primo italiano a scendere in campo è Flavio Cobolli: dalle 11, sul Philippe Chatrier, sfida lo statunitense Zachary Svajda per un posto nei quarti di finale dello Slam parigino. Nel pomeriggio, sul Suzanne Lenglen, Matteo Berrettini affronta l'argentino Juan Manuel Cerundolo. A seguire, Matteo Arnaldi gioca contro lo statunitense Frances Tiafoe. Oggi in campo, sul Simonne Mathieu, anche Sara Errani e Andrea Vavassori: nei quarti del doppio misto, devono vedersela con la coppia formata dalla kazaka Anna Danilina e dall’americano James Tracy.
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Gli italiani in campo oggi al Roland Garros
- COBOLLI (Ita) vs Svajda (Usa): alle 11
- JM Cerundolo (Arg) vs BERRETTINI (Ita): non prima delle 13.30
- Tiafoe (Usa) vs ARNALDI (Ita): non prima delle 15
- S. ERRANI/A. VAVASSORI (Ita) vs A. Danilina/J. Tracy (Kaz/Usa): non prima delle 14.30
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Il n.1 al mondo ha ceduto all'argentino Cerundolo. Dopo aver vinto facilmente i primi due set, al terzo sono arrivati i problemi. 'Ho bisogno di vomitare', ha detto al fisioterapista ed è uscito brevemente dal campo, ma al rientro non è più riuscito a combattere. 'Non trovavo più nessuna energia, non mi sono sentito molto bene in campo. Era caldo ma non terribilmente', ha spiegato in conferenza stampa