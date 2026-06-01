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Roland Garros 2026, oggi Cobolli, Berrettini e Arnaldi. In campo anche Errani/Vavassori

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Tre italiani impegnati negli ottavi di finale del tabellone maschile: Flavio Cobolli sfida lo statunitense Zachary Svajda, Matteo Berrettini affronta l'argentino Juan Manuel Cerundolo, Matteo Arnaldi gioca contro lo statunitense Frances Tiafoe. Nei quarti del torneo di doppio misto, poi, Sara Errani e Andrea Vavassori devono vedersela con la coppia formata dalla kazaka Anna Danilina e dall’americano James Tracy

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A Parigi prosegue il Roland Garros e, nonostante l’eliminazione di Jannik Sinner, i colori azzurri sono ancora protagonisti. Oggi, negli ottavi di finale del tabellone maschile, sono impegnati Flavio Cobolli (IL RACCONTO DEL MATCH SU SKY SPORT), Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Nel torneo di doppio misto, invece, Sara Errani e Andrea Vavassori affrontano i quarti.

Le sfide degli italiani oggi

Il primo italiano a scendere in campo è Flavio Cobolli: dalle 11, sul Philippe Chatrier, sfida lo statunitense Zachary Svajda per un posto nei quarti di finale dello Slam parigino. Nel pomeriggio, sul Suzanne Lenglen, Matteo Berrettini affronta l'argentino Juan Manuel Cerundolo. A seguire, Matteo Arnaldi gioca contro lo statunitense Frances Tiafoe. Oggi in campo, sul Simonne Mathieu, anche Sara Errani e Andrea Vavassori: nei quarti del doppio misto, devono vedersela con la coppia formata dalla kazaka Anna Danilina e dall’americano James Tracy.

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Roland Garros: Cobolli, Berrettini e Arnaldi agli ottavi

Gli italiani in campo oggi al Roland Garros 

  • COBOLLI (Ita) vs Svajda (Usa): alle 11
  • JM Cerundolo (Arg) vs BERRETTINI (Ita): non prima delle 13.30
  • Tiafoe (Usa) vs ARNALDI (Ita): non prima delle 15
  • S. ERRANI/A. VAVASSORI (Ita) vs A. Danilina/J. Tracy (Kaz/Usa): non prima delle 14.30
epa13000152 Jannik Sinner of Italy reacts to the heat during a break during his Men's 2nd round match against Juan Manuel Cerundolo of Argentina at the French Open Grand Slam tennis tournament at Roland Garros in Paris, France, 28 May 2026. EPA/MOHAMMED BADRA

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