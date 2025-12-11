Offerte Sky
Gruppo Gedi in vendita, La Stampa in assemblea permanente

Cronaca

"Rispetto alle nostre richieste - rileva il Cdr del quotidiano - non è stata data alcuna garanzia sul futuro della testata, sui livelli occupazionali, sulla solidità del compratore"

ascolta articolo

I giornalisti del quotidiano La Stampa sono riuniti in assemblea permanente. Il giornale non sarà in edicola e il sito non verrà aggiornato fino alle 7.00. A comunicarlo è il Cdr in una nota. Nelle prossime ore è previsto un incontro dei Cdr della Stampa e di Repubblica con i vertici del Gruppo. Una decisione presa - spiega il Cdr - "dopo che nei giorni scorsi l'editore ha annunciato l'intenzione di cedere tutte le attività, dopo lunghi mesi di trattative sempre smentite. Rispetto alle nostre richieste - rileva ancora il Cdr - non è stata data alcuna garanzia sul futuro della testata, sui livelli occupazionali, sulla solidità del compratore".

