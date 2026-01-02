Terremoto di magnitudo 3.5 sull'alto Appennino tra Romagna e Toscana

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata alle 20:53 sull'alto Appennino tra Romagna e Toscana. La scossa - riporta l'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sul suo sito - è stata registrata a 10 chilometri di profondità a 8 chilometri ad Ovest di Verghereto, nel Cesenate e a 9 chilometri da Chiusi della Verna nell'Aretino. Alle 20:25, era stata rilevata, sempre nella zona di Verghereto una scossa di magnitudo 2.4. Non si segnalano danni a persone o cose.