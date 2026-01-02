Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Terremoto di magnitudo 3.5 sull'alto Appennino tra Romagna e Toscana

Cronaca
Ingv

L'epicentro vicino alla zona di Verghereto ad una profondità di 10 chilometri. Non si registrano danni a persone o cose

ascolta articolo

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata alle 20:53 sull'alto Appennino tra Romagna e Toscana. La scossa - riporta l'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sul suo sito - è stata registrata a 10 chilometri di profondità a 8 chilometri ad Ovest di Verghereto, nel Cesenate e a 9 chilometri da Chiusi della Verna nell'Aretino. Alle 20:25, era stata rilevata, sempre nella zona di Verghereto una scossa di magnitudo 2.4. Non si segnalano danni a persone o cose. 

FOTOGALLERY

Ipa/Protezione Civile

1/16
Cronaca

Cosa fare in caso di terremoto, i consigli della Protezione Civile

Avere sempre pronti in casa un kit di pronto soccorso e un estintore, conoscere i piani di emergenza comunali ed evitare di fuggire utilizzando scale e ascensori. Dalle regole per la propria sicurezza a quelle per non intralciare i soccorsi: il vademecum in caso di eventi sismici

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Morte Aurora Livoli a Milano, indagato un uomo di 56 anni

Cronaca

Si è svolto l’esame autoptico sul corpo della 19enne trovata morta la mattina del 29 dicembre nel...

Casa in fiamme nell'Agrigentino, muore il proprietario

Cronaca

È morto nel reparto grandi ustionati dell'ospedale Cannizzaro di Catania, dove era ricoverato in...

Etna, lava a 5 km da centro abitato. Protezione civile: "No rischi"

Cronaca

La colata lavica è proseguita nelle ultime ore e ha raggiunto quota 1.420 metri. La...

Valanghe, morti escursionista nel Vicentino e scialpinista nel Cuneese

Cronaca

Un 50enne, è stato raggiunto dal soccorso alpino di Recoaro con un elicottero arrivato da...

Tahirys Dos Santos del Metz tra i feriti dell'incendio a Crans-Montana

Cronaca

Il 19enne terzino sinistro del club francese (già nel giro della prima squadra in Ligue 1),...

Cronaca: i più letti