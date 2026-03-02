Offerte Sky
Tram deragliato a Milano, indagato l’autista per disastro ferroviario colposo

Cronaca
©IPA/Fotogramma

Il conducente del mezzo deragliato il 27 febbraio è stato iscritto nel registro degli indagati. Nell'incidente hanno perso la vita due persone. L'uomo aveva raccontato di aver avuto prima un dolore alla gamba e poi un mancamento

Il conducente del tram deragliato a Milano il 27 febbraio è stato iscritto nel registro degli indagati per disastro ferroviario colposo. L'ipotesi di reato è contenuta nella relazione investigativa che è stata inviata questa mattina dalla Polizia locale alla Procura della Repubblica di Milano. Nell'incidente di venerdì scorso sono morte due persone e una cinquantina sono rimaste ferite. L'autista del mezzo, che sarà risentito nei prossimi giorni, ha raccontato di aver avuto prima un dolore alla gamba e poi un mancamento: "Era diventato tutto nero e ho perso il controllo”, le sue parole poco prima di lasciare l'ospedale Niguarda.

Chi è l’autista

In servizio da trentacinque anni, l’autista ha passato la sua vita lavorativa sul tram e questo, a 60 anni, è stato il suo primo incidente. Da quanto emerso ha sbattuto la testa sul vetro e ha un occhio nero, fa fatica a spiegare quegli attimi ma, per il resto, fisicamente è rimasto quasi illeso. In ospedale con lui c'era anche la moglie: "Moralmente - ha spiegato - è distrutto, perché è successa una cosa che in tutti questi anni di lavoro non si sarebbe mai aspettato potesse succedere".

Proseguono le indagini

Anche la Polizia locale sta collaborando con la magistratura per ricostruire la dinamica del deragliamento del tram 9, poi finito contro un palazzo in viale Vittorio Veneto. Sul tavolo della pm Elisa Calanducci, che coordina le indagini con il procuratore Marcello Viola, arriverà anche la relazione dei vigili. Sequestri e acquisizioni di documenti sono in corso, stamani, a Milano, nella sede di Atm in via Monte Rosa, l'azienda dei trasporti del capoluogo lombardo. 

