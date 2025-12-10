Mondiali 2026, Pride Match tra Egitto e Iran: scoppia il caso politico

Dopo la decisione del comitato organizzatore di Seattle di organizzare un “Pride Match” per la Coppa del Mondo Fifa 2026, Teheran e Il Cairo sono stati sorteggiati. I due Paesi, nei quali l'omosessualità è considerata illegale e criminalizzata, saranno chiamati a sfidarsi in campo il 26 giugno. Un caso che ha già generato diverse polemiche. In Egitto infatti sono previste pene fino a tre anni di carcere per le persone omosessuali, mentre in Iran si può arrivare anche alla pena di morte

Iran ed Egitto si sfideranno in una partita che celebra i diritti Lgbtq+. Dopo la decisione del comitato organizzatore di Seattle di organizzare un “Pride Match” per la Coppa del Mondo Fifa 2026, Teheran e Il Cairo sono stati sorteggiati. I due Paesi, nei quali l'omosessualità è considerata illegale e criminalizzata, saranno chiamati a sfidarsi in campo il 26 giugno. Un caso che ha già generato diverse polemiche. In Egitto infatti sono previste pene fino a tre anni di carcere per le persone omosessuali, mentre in Iran si può arrivare anche alla pena di morte. La prima dura reazione è arrivata proprio da Teheran, con il presidente della Federazione calcistica iraniana, Mehdi Taj, che ha definito "irrazionale" la decisione del comitato.