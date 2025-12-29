Calcio, Cristiano Ronaldo: "Non smetto finché non arrivo a 1.000 gol"

Premiato col Globe Soccer Awards come miglior giocatore del Medio Oriente, il portoghese ha fissato il suo limite di fine carriera: "È difficile continuare a giocare, ma sono motivato - ha raccontato da Dubai il 42enne attaccante ex United, Real e Juve - La mia passione è grande e voglio continuare. Non importa dove gioco, se in Medio Oriente o in Europa. Mi è sempre piaciuto giocare a calcio e voglio continuare"

In campo anche a 42 anni, fino al gol numero 1.000. Premiato col Globe Soccer Awards come miglior giocatore del Medio Oriente, il portoghese ha fissato il suo limite di fine carriera: "È difficile continuare a giocare, ma sono motivato - ha raccontato da Dubai il 42enne attaccante ex United, Real e Juve - La mia passione è grande e voglio continuare. Non importa dove gioco, se in Medio Oriente o in Europa. Mi è sempre piaciuto giocare a calcio e voglio continuare". Poi, l'obiettivo: "Sapete qual è il mio obiettivo: voglio vincere trofei e voglio raggiungere quel numero che tutti conoscete", ha detto riferendosi al traguardo dei 1.000 gol, relativamente vicino: ora infatti Cristiano Ronaldo è a quota 972, e con l'Al-Nassr ha segnato 13 reti in 14 presenze. "Ci arriverò sicuramente, se non ci saranno infortuni", ha concluso il portoghese.