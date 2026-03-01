Offerte Sky
Sci, Sofia Goggia vince il SuperG di Soldeu: è il secondo successo in stagione

Sport
©Ansa

Sul podio con l'azzurra la tedesca Emma Aicher e la norvegese Lie Kajsa Vickhoff. In buona posizione per l'Italia Laura Pirovano, quinta al traguardo. Federica Brignone, campionessa olimpica di SuperG oltre che di Gigante, ha chiuso invece ottava

La campionessa azzurra Sofia Goggia ha vinto in 1.25.95 il SuperG di coppa del mondo a Soldeu (Andorra). A 34 anni è il suo 28esimo successo in carriera e  il secondo stagionale. Sul podio con Goggia la tedesca Emma Aicher in 1.26.19 e la norvegese Lie Kajsa Vickhoff in 1.26.26.  In buona posizione per l'Italia la trentina Laura Pirovano, quinta in 1.26.72. Federica Brignone, campionessa olimpica di SuperG oltre che di Gigante, ha chiuso invece ottava in 1.26.94. 

Goggia salda in testa alla classifca di specialità

Goggia si conferma nettamente in testa nella corsa per la classifica della coppa di disciplina con 420 punti, inseguita dalla neozelandese Alice Robinson, oggi settima, a 336 punti quando mancano due gare alla fine della stagione. La coppa del mondo donne torna ora in Italia, nella trentina Val di Fassa. Da venerdì a domenica prossima sono in programma due discese e un SuperG. Federica Brignone - con la gamba sinistra sempre sofferente - come da lei stessa anticipato - dovrà decidere sulla partecipazione anche a queste gare. Proprio in Val di Fassa il 3 aprile dello scorso anno Federica fu vittima della drammatica caduta che la bloccò per parecchi mesi e le cui conseguenze le stanno ancora dando problemi. 

