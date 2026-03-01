Sul podio con l'azzurra la tedesca Emma Aicher e la norvegese Lie Kajsa Vickhoff. In buona posizione per l'Italia Laura Pirovano, quinta al traguardo. Federica Brignone, campionessa olimpica di SuperG oltre che di Gigante, ha chiuso invece ottava

La campionessa azzurra Sofia Goggia ha vinto in 1.25.95 il SuperG di coppa del mondo a Soldeu (Andorra). A 34 anni è il suo 28esimo successo in carriera e il secondo stagionale. Sul podio con Goggia la tedesca Emma Aicher in 1.26.19 e la norvegese Lie Kajsa Vickhoff in 1.26.26. In buona posizione per l'Italia la trentina Laura Pirovano, quinta in 1.26.72. Federica Brignone, campionessa olimpica di SuperG oltre che di Gigante, ha chiuso invece ottava in 1.26.94.